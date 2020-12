Televízne derby zvládla lepšie Šaľa

Štart od rivala s dvojcifernou prehrou.

10. dec 2020 o 11:20 Roman Guliš

size="11pt" size="12pt"HÁDZANÁ

size="11pt" size="12pt"EXTRALIGA 15. kolo

size="11pt" size="12pt"HKM Šaľa – MHC Štart Nové Zámky 32:22 (18:11)

size="11pt"Televízne derby začalo dobrými zákrokmi brankárov na oboch stranách. Do listiny strelcov sa ako prvý zapísal skúsený pivot domácich Petro. Štart dokázal držať krok s rivalom iba päť minút. Šaľania potom využili chyby súpera najmä v útočnej fáze a rýchlymi protiútokmi získali v polovici polčasu šesťgólový náskok. V domácej bráne sa výbornými zákrokmi prezentoval iba osemnásťročný odchovanec novozámockej hádzanej Christopher Bako. Štart mal dobrý nástup do druhého dejstva, keď znížil na rozdiel štyroch gólov, v 39. minúte to bolo 20:16, ale bližšie sa k súperovi nedokázal dostať. Bolo to aj kvôli tomu, že nedokázal úpremeniť niekoľko vyložených šancí. Šaľania potom zákonite svoj náskok opäť natiahli, a dosiahli dvojciferné víťazstvo.

size="11pt" size="12pt"Najviac gólov: Petro 6, Polák 6/1, Meľnyk a Bogár po 5 – G. Vadkerti 5, T. Straňovský 5/3, Matúš Kocák, A. Veréb a M. Kucsera po 2

P size="12pt"ok. hody: 2/1 – 4/3, vylúčení: 6 – 6, ČK: 29. B. Papp (N. Zámky), rozhodovali: Cipov a Klus