Aktualizovaný ZOZNAM miest, kde robia antigénové testovanie v okrese Nové Zámky

Cez týždeň otvorili nové miesta na testovanie v okrese. Viacero odberných miest je aj v okrese Komárno.

10. dec 2020 o 11:45 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Tento týždeň pribudlo v okrese Nové Zámky niekoľko miest na antigénové testovanie. Vznikli v Šuranoch a Dvoroch nad Žitavou.

Prístup k najnovším videám

Nové Zámky

Jedno antigénové testovanie miesto je na parkovisku pred novozámockou nemocnicou. Pre verejnosť je k dispozícii od pondelka do piatka, od 8:00 do 12:00. Objednať sa netreba, testovanie je bezplatné. Cez víkendy sa netestuje.

Ďalšie miesto v Zámkoch je na Michalskej bašte 27, v budove oproti futbalovému štadiónu L. Gancznera. Vchod je z druhej strany budovy (nie z ulice). V prevádzke je od 7:30 do 15:30.

Šurany

V Šuranoch sa dá od stredy 9. decembra otestovať antigénovým testom na Komenského ulici 2. Odberné miesto je pre verejnosť dostupné počas pracovných dní od 10:00 do 18:00 a to až do konca decembra 2020.

Dvory nad Žitavou

Prečítajte si aj Chystáte sa do nemocnice? V Zámkoch platia aj výnimky z antigénového testu Čítajte

Rovnako od stredy 9. decembra je možné sa otestovať aj vo Dvoroch nad Žitavou a to počas pracovných dní, od 10:00 do 18:00. Odberné miesto sa nachádza v kultúrnom dome na Veľkej Komárňanskej 1202/1. Testovania sa môžu zúčastniť aj deti v doprovode svojich rodičov.



Od 12:00 do 12:30 bude prebiehať na odbernom mieste dezinfekcia a v tomto čase bude zatvorené.

Štúrovo

V Štúrove sú k dispozícii dve odberové miesta, obe počas pracovných dní, od 10:00 do 18:00. Jedno je na Jesenského 85, druhé na Sobieskeho 5.

Okres Komárno

Prečítajte si aj Dobrovoľník Marek zo Šurian opísal emotívne chvíle počas testovania Čítajte

Stanovištia na odber pre antigénový test sú aj v okrese Komárno. Z toho tri sú priamo v Komárne. Jedno je v nemocnici na Mederečskej 39, od zadného vchodu do nemocnice z ulice Malá Jarková (8:00 – 16:00).



Druhé otvorili na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (8:00 – 11:00).

Tretie miesto je na Sennom trhu 799/6, kde sa možno dať otestovať cez pracovný týždeň, denne od 7:00 do 11:30 a od 12:00 do 15:30.

Antigénové testovanie robia aj v Kolárove. Presnejšie na Mierovej ulici 4290/132 A, tiež cez pracovné dni, od 10:00 do 14:00.

Prihlásiť sa na odber videí