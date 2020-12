Tesná prehra u favorita

Býci bojovali pod Tatrami fantasticky.

9. dec 2020 o 10:39 Roman Guliš

Tipos Extraliga

HK Poprad – HC MIKRON Nové Zámky 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Novozámčania cestovali k favoritovi s malou dušičkou, ale zato veľmi dobre pripravení. V úvodnej tretine dokázali eliminivať útočnú silu domácich a vyrážali do rýchlych brejkov.

Novozámocká taktika a umná hra zverencov trénera Hrnčára slávili úspech v 28. minúte, kedy Okoličány po rýchlom protiútoku strelou ku vzdialenejšej žrdi prekonal Vošvrdu. Domáci po inkasovanom góle zapli na vyššie obrátky a vyrovnali v 35. minúte, keď peknú kombinačnú akciu zakončil ich kanonier Svitana. Veľkú príležitosť mal minútu pred druhou prestávku hosťujúci obranca Mikuš, ale z dobrej pozície gól nedal.

Hostia prežili v tretej tretine domácu presilovku, pri ktorej sa do samostatného brejku dostal Embrich, ale Vošvrdu neprekonal. Rozhodnutie prišli v 45. minúte, keď Tavi jemne tečoval strelu Livingstona a po druhýkrát prekonal výborne chytajúceho Lackoviča. Novozámčania sa potom snažili o vyrovnanie, ale nepodarilo sa im to ani v záverečnej power - play, hoci príležitosti na to mali.

Góly: 35. Svitana (Preisinger, Haščák), 45. Tavi (Livingston, Zagrapan) – 28. Okoličány (Števuliak, Drtina). Rozhodovali: Adamec, D. Konc st. – D. Konc ml., Jurčiak, vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0.

Poprad: Vošvrda – Ulrych, Drgoň, Dalhuisen, Brejčák, Repe, Hudec, Česánek – Svitana, Skokan, Haščák – Vandas, Preisinger, Handlovský – Tavi, Zagrapan, Livingston – Matúš Paločko, Bjalončík, Matej Paločko – Hajnik

Nové Zámky: Lackovič – Hain, Holenda, Fereta, Västilä, Drtina, Ordzovenský, Mikuš, Roman – Bajtek, Seppänen, Obdržálek – Števuliak, Holovič, Okoličány – Rogoň, Embrich, Zahradník – Giľák, Ondrušek, Jurík.

POVEDAL PO ZÁPASE

Martin Hrnčár, tréner Nových Zámkov: “Hodnotí sa mi to ťažko. Radšej by sme prehrali 0:5 než 1:2. Súper disponuje obrovskou útočnou silou, nielen v prvej, ale aj druhej lajne. My sme sa na to pripravili. Chceli sme hrať na brejky a kontry, čo sa nám aj darilo. Dali sme gól a šli sme do vedenia. Pokiaľ však proti takému súperovi nepremeníme aspoň dva brejky, tak nemôžeme pomýšľať na úspech. Trápia nás presilovky, sú bez streľby. S tým sa musím popasovať. V úvode sezóny sme boli v tabuľke hore, teraz padáme dole. Musíme sa s tým vyrovnať a zabojovať o pozície play off.”