Svoje prvé súťažné vystúpenie premenila na bronz

Fitneska z Černíka reprezentovala na majstrovstvách sveta v Španielsku.

3. dec 2020 o 9:37 Roman Guliš

FOTOGALÉRIA LAURAH:

Španielske letovisko Santa Susanna hostilo v dňoch 5. .- 9. novembra majstrovstvá sveta v kulturistike a fitness federácie IFBB. Na tomto šampionáte absolvovala svoju veľkú premiéru v kategórii bodyfitness do 158 cm Laura Hačková, ktorá pochádza z Černíka, ale študuje, pracuje a trénuje v Nitre. Dostala sa do finále a obsadila 6. miesto z 10 žien.

„Súťažím tri roky, bola to moja len piata súťaž celkovo a prvá medzinárodná. Súperky boli veľmi kvalitné, takže ja ešte mám na čom makať. Z postupu do finále mám veľkú radosť,“ vyjadrila sa zverenkyňa trénera Miloša Šnajdra, ktorá reprezentuje nitriansky IvetFit. Po návrate zo Španielska sme sa s Laurou porozprávali.