FOTO: V Komoči uskutočnili viacero enviromentálnych projektov

Chcú aj cyklotrasu smerom na Nové Zámky.

3. dec 2020 o 13:51 Anton Hrachovský

KOMOČA. Z hľadiska turizmu je táto od Nových Zámkov desať kilometrov vzdialená obec zaujímavá, aj vďaka rieke Váh či areálu Oáza Camp. Komoča chce turistom ukázať kúzlo vidieka, vytvoriť podmienky na relax a aktívne trávenie voľného času.

Šíriť svoje dobré meno tak začala od roku 2019 aj sériou enviroprojektov. V areáli pri kultúrnom dome najprv vytvorili vnemový park Bylinky a bosé nohy.

Vnemový park posunuli na ďalšiu stupeň

Tento rok posunuli jeho koncept na vyššiu úroveň. Pokračovanie nesie názov „Žijeme tu spolu, pomáhajme si!“.

V rámci projektu ´Klíma nás spája´, vyfinancovaného z iniciatívy DM, sa zamerali na včely, hmyz a vtáčie druhy nášho regiónu. Vysadili permanentne kvitnúce rastliny, stromy, osadili lavičky, hmyzie hotely, vtáčie búdky a začali zadržiavať dažďovú vodu do nádob. Pribudli aj dažďové záhrady, altánky, smetné koše, vynovený trávnik a technika na ich udržiavanie.



„Sme radi, že sme stihli samotnú realizáciu medzi jednotlivými zákazmi vychádzania a stretávania sa,“ uviedla poslankyňa Katarína Lukácsová s tým, že slávnostné otvorenie plánujú hneď, ako to spoločenská situácia dovolí. Vďaka Občianskemu združeniu Komoča spravia do konca roka 2020 LED osvetlenie v obecnom parku.

Zachovať tradície

Aj týmto spôsobom chcú zachovať prírodné a kultúrne dedičstvo, podporiť ním vidiecky rozvoj, turizmus.



„Na druhej strane, informačnými tabuľami chceme ukázať na určité problémy a fakty a vychovávať mládež,“ dodala obec.

Zapájajú sa aj občania

Jedným z cieľov je vychovať mladú generáciu. Aby sa podieľala na tvorbe životného prostredia uvedomelým správaním. Do projektov sa zapájajú aj samotní obyvatelia obce, medzi environmentálne založenými sú aj učitelia či kuchárky.



Hlavnými aktivistami sú Katarína Lukácsová , hobby záhradníčka a kuchárka v miestnej škôlke Andrea Szegi a mladý ornitológ a stredoškolák Ján Rácz mladší. Okolo nich sa aj s podporou starostu Imricha Lukácsa vytvorila partia žien a rodinných príslušníkov, ktorí sa do projektov aktívne zapájajú. Do pomoci však zapojili aj miestne organizácie, poľnohospodárske družstvo či podnikateľov.

Séria enviroprojektov

S pomocou Environmentálneho fondu obnovili vstupnú časť kultúrneho domu, vrátane opravy chodníka a schodov, výsadby okrasných rastlín, pred budovou položili nový trávnik.



Ďalší z projektov, Suchá záhrada, priniesol úpravu centrálneho parku a apeluje na správne hospodárenie s vodou v domácnostiach a v záhrade.



Vďaka medzinárodnej spolupráci INTERREG a projektu ´Chute podunajskej prírody´ vysadili v Komoči sto ovocných stromov, získali malotraktor s kosačkou, altánky, lavičky, smetiaky, vtáčie búdky, hmyzí hotel a dve dažďové záhrady.

Ochrana lastovičiek

V obci sa chcú v najbližších mesiacoch zamerať na vytvorenie priaznivých podmienok pre lastovičky, ale aj na úpravu tienistých častí parku. V horizonte pár rokov je v pláne ekologický cintorín.

Cyklotrasa aj na Zámky

V Komoči pracujú aj na vybudovaní cyklotrasy, ktorá by spojila Kolárovo, Komoču a Zemné.



„Plánujeme sa napojiť na už existujúcu cyklotrasu Kolárovo-Komárno a tiež by sme chceli spraviť cyklotrasu smerom na Nové Zámky. Tým by sme vedeli spraviť veľký krok napred k rozvoji vidieckeho turizmu,“ uviedol obecný úrad.

