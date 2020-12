Rytier veslovania preslávil región

Rodák z Dolného Ohaja sa po aktívnej kariére venoval aj trénerstvu.

2. dec 2020 o 9:52 Roman Guliš

Príbeh veslára Alberta Krajmera, ktorý sa narodil v Dolnom Ohaji a po aktívnej kariére sa venoval trénerstvu. Trénoval aj olympijského víťaza Pavla Schmidta. Venoval sa mládeži.

Cenné kovy z ME, účasť aj na Olympiáde

Albert Krajmer sa narodil v obci Dolný Ohaj. Po čase sa rodina presťahovala do Bratislavy. Venoval sa veslovaniu, bol členom Bratislavského veslárskeho klubu, neskôr Slovenského veslárskeho klubu Bratislava. Najväčšie úspechy zaznamenal v dvojskife s Františkom Reichom. Získali dve medaily na majstrovstvách Európy – striebro v belgickom Gente 1955 a bronz v juhoslovanskom (dnes slovinskom) Blede 1956. Štartovali aj na letných OH 1956 v austrálskom Melbourne, kde vypadli v semifinálových jazdách.