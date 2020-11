Marcelová robí dieru do kraja. Manažér Zsidek: Rozpočet tvoríme ako málokto

Výsledky sú veľmi slušné, ale v budúcnosti očakávame trochu viac, hovorí.

23. nov 2020 o 17:53 Martin Kilian ml.

Viete, kde sídli tabuľkovo piaty najlepší futbalový tím Nitrianskeho kraja? V dedinke s ani nie 4-tisíc obyvateľmi! Marcelová ako jediná v tretej lige v roku 2020 porazila nadupanú Myjavu. Za jej fazónu môže aj podnikateľ-manažér MIROSLAV ZSIDEK (45). Futbalový fanatik, ktorý si neoddýchne ani pri sledovaní reprezentácie.

Zostup do C-skupiny Ligy národov, ale najmä postup na ME 2021 – ako ste videli zápasy Slovenska v novembrovom zraze?

Na veľký turnaj sa nepostupuje každý deň! Reprezentáciu sledujem zo športovej stránky, v každom zápase sa snažím čosi naučiť. Sledujem napríklad reakcie hráčov na dané herné situácie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Baráž so Severnými Írmi nám ukázala správnu cestu – návrat k futbalovému prejavu, tímový duch, srdce – rozhodol Ďuriš, ktorý bol pre mňa vždy veľmi vhodným typom reprezentanta. Zápas s Českom už odhalil aj chyby. Páčila sa mi snaha Tarkoviča zabudovať mladé talenty, skúsení učitelia Hamšík a Kucka tu nebudú večne. Lobotka a Škriniar, ak sú vo forme, môžu byť rozdieloví hráči. Verím, že svoju kvalitu v reprezentácii postupne potvrdí aj Duda. Nekritizujme, dajme chlapcom a trénerom čas.

VIAC ČLÁNKOV O POSTUPE SLOVÁKOV NA EURO NÁJDETE V PRÍLOHE MY NOVÍN

Odmena od UEFA za postup je takmer 11,26 milióna eur, tretina ide do šatne, tretina zväzu a tretina rozvoju mládeže. Snívate, že sa čosi ujde aj Marcelovej?

Podpora regionálneho futbalu zo strany SFZ a rozdeľovanie dotácii je osobitnou kapitolou. Stanovil by som prísne podmienky na získanie podpory, napríklad športové výsledky za posledné obdobie, finančná a právna stabilita a v neposlednom rade existujúca koncepcia do budúcnosti. Každá podpora od štátu, zväzu by mala priniesť danej lokalite niečo do plusu.

Mimochodom, prečo podporujete futbal a prečo práve v Marcelovej?

V prvom rade by som rád pripomenul, že futbal v Marcelovej nie je len o mojej osobe. Našich hráčov v zápasoch podporuje fantastický fanklub, ale aj mnoho iných podporovateľov a fanúšikov. Úprimná vďaka každému.

Vzťah k futbalu som nadobudol za mladi vďaka otcovi. Sám som ho dlhé roky hrával. V práci sa snažím robiť dobré meno mojej Marcelovej a futbal je ideálnou príležitosťou, ako odovzdať úctu a vďaku regiónu a obci, kde som sa veľa naučil. Na ozajstné vnímanie týchto skutočností musí človek dozrieť.

Po desiatich kolách III. ligy Západ je Marcelová piata, zdolala 4-krát väčšiu Galantu a takmer 6-krát väčšiu Šaľu, ako jediná aj lídra z Myjavy... Slušné na nováčika a dedinu, však?

Áno, výsledky sú veľmi slušné. V budúcnosti ale očakávame trochu viac – kvalitnejší štýl hry a výkonnostnú stabilitu, ktorá našim fanúšikom prinesie radosť.

Za posledné tri-štyri roky sa futbal v Marcelovej posunul výrazne vpred, som rád, že aj verejnosť ho vníma pozitívnejšie, futbalovejšie. Do klubového zázemia dávame okrem srdca aj nemalé financie. Hoci sme amatérsky klub, s kolegami sa k futbalovým povinnostiam snažíme pristupovať profesionálne. Tvrdo to vyžadujeme aj od hráčov, myslím si, že sme im vytvorili takmer profesionálne podmienky pre ich futbalový rast. Konkurenciu v kádri zabezpečuje mix cudzincov a domáci, v úvodzovkách, profíci. Predstavy o profile hráča na tretiu ligu nám pomáhajú získať aj posily v rámci farmárskej spolupráce z druholigového Komárna.

Prezradíte nám viac aj o vašich mimofutbalových aktivitách?

Nemám čo skrývať, funkcia športového manažéra treťoligovej Marcelovej je neplatená. Mojou každodennou prácou je riadenie spoločností, ktoré podnikajú v poľnohospodárskej prvovýrobe a s ňou súvisiacom obchode. Okrem množstva iných vecí sme výhradným zástupcom spoločnosti, ktorá vyrába priemyselné hnojivá a distribuuje ich

Ťahajú sedem tímov Päť mládežníckych družstiev, béčko v Radvani nad Dunajom, áčko vyhrávajúce v tretej lige. V dedine s 3 714 obyvateľmi sa nenudia, dotovať sedem tímov nie je brnkačka. „Našim najväčším podporovateľom je jednoznačne Obec Marcelová. Želám si, aby samosprávam v koronakríze vydržala ochota podporovať šport, a to nielen v Marcelovej!“ odkázal Miroslav Zsidek. Manažér prezradil, ako vzniká rozpočet FK: „Náš klub v reálnej praxi aplikuje inštitút sponzorstva, naša daňová legislatíva ho umožňuje od roku 2016. Je to výhodná forma financovania športu súkromným sektorom. Žiaľ, napriek relatívne jednoduchým podmienkach a administrácii si myslím, že je málo využívaná. Ďalším našim zdrojom príjmov sú dary z tzv. 2 % daní. Na zabezpečenie tohto príjmu nám stačila jednoduchá registrácia a na propagáciu obyčajný marketingový leták. Tento systém podpory občianskych združení má v reálnej praxi určité nedostatky. Príjemca tohto daru sa ťažko dopracuje k súhrnnej informácii, na aký objem darov má nárok. Vďaka tomuto postupu pri tvorbe rozpočtu v Marcelovej sľubujeme iba reálne splniteľné. Teší nás, že finančnou stabilitou sme si na hráčskom trhu vybudovali vysoký kredit.“

Tento článok vznikol vďaka špeciálnej komerčnej prílohe MY novín MY IDEME NA EURO.