VIDEO: Vyskúšali sme prvú cyklotrasu v Nových Zámkoch

Spája širšie centrum so železničnou stanicou.

23. nov 2020 o 8:04 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Obyvatelia sa konečne dočkali. Mesto sprístupnilo minulý týždeň prvú etapu cyklotrasy.

Vedie od Podzámskej ulice k železničnej stanici. Vyznačená trasa je z časti natretá zelenou farbou a je rozdelená na dve strany, v závislosti od toho, ktorým smerom cyklista ide. Trasa križuje dve križovatky, jednu na ulici SNP, druhú na Cyrilometódskej.

Príjemný pocit

Niektorí ľudia si na cyklotrasu budú musieť zvyknúť. Počas toho, ako sme ju otestovali, sme sa nevyhli skupinkám či jednotlivcom, ktorí po nej chodili, i keď je farebne označená a upozorňuje na ňu aj vodorovné značenie.

„Včera som po nej prešla prvýkrát. A priznám sa, že bol to zaujímavý a veľmi príjemný pocit, uvedomiť si, že konečne niečo také v našom meste vôbec vzniklo. Pevne verím a dúfam, že je to trošku aj symbolický začiatok novej éry,“ opísala na sociálnej sieti svoje pocity Erika Cserepes, ktorá v Nových Zámkoch organizuje hromadné cyklojazdy.



„Majme na mysli starú múdrosť, že aj tisíc míľová cesta sa začína prvým krokom,“ dodala Erika.

Spustili aj semafory

Súčasne so sprístupnením cyklotrasy spustilo mesto aj semafory na križovatke s ulicou SNP.



Radnica ich dala nastaviť tak, aby sa pre autá na hlavnom ťahu, cez ulicu SNP, vytvorila tzv. „zelená vlna“.



„Keď som dostal pri OMV zelenú, krásne som prešiel všetky semafory. Zelená vlna fungovala bezchybne,“ opísal na sociálnej sieti svoj zážitok Peter.



Bez problémov to však nešlo. Pri uvedení semaforov do prevádzky muselo mesto povolať mestskú políciu. Mnohí chodci boli totiž nedisciplinovaní.



„Prechádzali cez cestu bez toho, že by si vôbec všimli nejakú svetelnú signalizáciu a spoliehali sa, že im autá dajú na priechode prednosť,“ avizovala radnica. Pred priechody pre chodcov osadiť vyložila aj výstražné tabule ´Pozor semafor´. Mestskí policajti na bezpečnosť pri priechodoch dohliadali ešte aj minulý piatok.

