FOTO: Nový urnový háj na cintoríne v Zámkoch je hotový

Postup obstarania má preveriť mestský kontrolór.

12. nov 2020 o 11:07 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Na Cintoríne sv. Jozefa v Nových Zámkoch vyrástol nový urnový háj. Nachádza sa v zadnej časti cintorína, neďaleko už starších urnových stien.

Prístup k najnovším videám

Verejnú obchodnú súťaž na zhotoviteľa vyhrala miestna firma AMV Slovakia. Háj postavila pre 488 urnových schránok, no za jedno euro ho prevedie do vlastníctva mesta.

Prečítajte si aj VIZUALIZÁCIA: Nové Zámky chcú modernú autobusovú stanicu Čítajte

Predaj nápisných dosiek na schránkach však ostáva v réžii súkromnej firmy. Podľa rozmeru dosiek ich chce predávať za 550 eur, 640 eur resp. 690 eur.

Urnové steny sú demontovateľné pre prípad ich možného variovania, ak by sa háj v budúcnosti rozširoval.

Článok pokračuje pod video reklamou

Opozícia bola proti

Práve súťaž na stavanie urnového hája bola terčom kritiky časti novozámockých poslancov. Časť opozičných poslancov mala obavy z monopolného postavenia, ktoré by takto víťazná firma získala. Cenu by podľa nich mal určovať trh.



„Verím, že mesto nájde vlastné prostriedky na vybudovanie urnovej steny vo vlastnej réžii. Dúfam, že nepristúpime k tomu, aby nám tu nejaký podnikateľ obchodoval za ním určené ceny nápisné dosky na urnách a aby určoval, ako budú tie nápisné dosky vyzerať,“ povedal ešte pred vyhlásením obchodnej súťaže poslanec Ivan Katona, jeden z tých, ktorí boli proti vystavaniu urnového hája súkromnou firmou.

Súťaž má preveriť mestský kontrolór

Proti vybudovaniu podľa úmyslu mesta vznikla aj petícia. Poslankyňa Eva Polerecká tiež kontaktovala Úrad pre verejné obstarávanie.



Ten sa vyjadril, že podnet postúpil na orgán vnútornej kontroly, ktorým je hlavný kontrolór mesta Štefan Rovňaník.



„V tomto čase nebude začaté požadované konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného,“ napísal Tomáš Lepieš, riaditeľ odboru dohľadu Úradu pre verejné obstarávanie. Dodal, že po prešetrení mestským kontrolórom zváži úrad ďalší postup.

Ohlasy medzi ľuďmi

Na sociálnej sieti sa výsledné dielo nestretlo s veľmi pozitívnymi ohlasmi. „Nevkusné, strohé, celé to nezapadá do okolia. Ako päsť na oko,“ uviedla Alenka na Faceboku .



„Ani som nevedela, že niečo takéto sa tu na našom cintoríne plánuje. Mohlo to vyzerať trochu lepšie, ale na druhú stranu aspoň sú nové miesta, kam môžu ľudia uložiť pozostatky svojich blízkych,“ vyjadrila svoj názor pani, ktorú sme na cintoríne stretli v nedeľu.

Prihlásiť sa na odber videí