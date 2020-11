V Zámkoch vysadia novú zeleň

Radnica chce zazeleniť Hlavné námestie.

11. nov 2020 o 17:50 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Obyvatelia mesta si počas roka objednali na náhradnú výsadbu približne 30 stromčekov.

Informovala o tom radnica na svojom webe s tým, že mesto zabezpečí aj mechanizmy na vyhĺbenie dier.



„Od obyvateľov očakávame, že sa o vysadené stromčeky budú starať a najmä ich polievať,“ oznámilo mesto na svojom webe.

Mesto sa rozhodlo, že zasadí zeleň na Hlavnom námestí. „Ak to bude možné, nielen do kvetináčov a kontajnerov, ale priamo do zeme,“ dodala radnica s tým, že objednala geofyzikálny prieskum – zoskenovanie námestia a vrstvy skrytej pod betónom. Chce tak zistiť, kde je možné sadiť stromy priamo do podložia.



Tiež sa chce uchádzať o finančnú podporu na takúto výsadbu stromov.

