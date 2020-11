Vážia si kultúrne dedičstvo: Školáčky z Nových Zámkov bodovali v súťaži

Najlepšie dielo v súťaži pripravili ôsmačky a deviatačky jednej zo základných škôl.

11. nov 2020 o 14:28 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Múzeum Jána Thaina vyhlásilo pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2020 výtvarnú súťaž.

Prístup k najnovším videám

Určená bola pre žiakov druhého stupňa základných škôl a žiakov ZUŠ. „Úlohou bolo pripraviť informačný panel veľkosti A2, na ktorom by bola predstavená stručná história školy s obrázkami zaujímavých udalostí, prípadne výpiskami zo školských kroník alebo fotografiami s podpismi významnejších absolventov,“ prezradilo múzeum.



Najlepšiu prácu pripravili ôsmačky a deviatačky ZŠ Nábrežná.



„Zvolili si priestorovú formu prezentácie so siedmimi fotografickými kolážami. Sú na nich zobrazené aktivity žiakov zoskupené do tematických celkov ako Vianoce, udržiavanie ľudových tradícii, šport či otvorenie školského roka," vysvetlilo múzeum.



Víťaznú prácu si môžu pozrieť návštevníci múzea v novembri namiesto tradičného predmetu mesiaca. Počas decembra bude vystavená v priestoroch ZŠ Nábrežná.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prihlásiť sa na odber videí