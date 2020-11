Nové Zámky bodovali aj na východe republiky.

V samostatných nájazdoch boli lepší Košičania.

11. nov 2020 o 8:32 Roman Guliš

HOKEJ

Tipsport Extraliga

11.kolo

HC Košice – HC MIKRON Nové Zámky 4:3 pp a sn (1:1, 0:1, 2:1 – 0:0, 1:0)

Úvod zápasu priniesol svižný hokej a nechýbali ani gólové príležitosti. Pohybom hýrili najmä domáci, ktorí sa snažili otvoriť skóre. V 2. minúte v úniku dvoch proti jednému neskórovali Belluš a Mrázov backhendový pokus zastavila konštrukcia Lackovičovej bránky. V 13. minúte však Košičania išli do vedenia, keď Klhůfek po úniku aj so šťastím otvoril skóre – 1:1. Hostia sa postupne dostali do tempa a po pohľadnej spolupráci druhého útoku vyrovnal Bajtek – 1:1.

Ani v druhej časti nebola núdza o gólové príležitosti, k čomu prispelo aj viacero vylúčení. V 23. minúte Seppänen zakončil rýchlu akciu hostí iba strelou mimo bránky a o dve minúty nedotiahol domáci Chovan krátky únik do želaného konca. Brankárovi Lackovičovi pomohla pri šanci Milého žŕdka a sľubnú šancu nepremenil ani Baránek. Domáci sa opäť trápili v presilovkách, v ich kombináciách chýbal moment prekvapenia a najmä istota v zakončení. V 39. minúte hostia využili chybu Košičanov v rozohrávke a Rogoň upravil na 1:2.