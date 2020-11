Návrat po sedemnástich rokoch

Marcelovčanov úspešne vedie v tretej lige ich rodák.

10. nov 2020 o 9:41 Roman Guliš

Futbalisti Marcelovej začali na jeseň svoju druhú sezónu v tretej lige. Aj nový súťažný ročník nepríjemne poznačila epidémia koronavírusu, ktorá dovolila mužstvám odohrať iba desať kôl.

Po nich sa Marcelovčania pod vedením svojho rodáka Gejzu Baranyaiho nachádzajú na piatom mieste tabuľky. S hlavným trénerom FK, ktorý za svojich aktívnych čias ako hráč Zlína okúsil aj najvyššiu českú súťaž, sme sa počas vynútenej prestávky porozprávali.

Tréner FK Marcelová Gejza Baranyai (zdroj: FK)

Pred novým súťažným ročníkom si sa stal trénerom treťoligovej Marcelovej. Vrátil si sa domov do svojej rodnej obce. Čo to pre Teba znamená trénovať Marcelovú v tretej lige?

Bol som príjemne prekvapený a hlavne dojatý z toho, keď mi zavolali z klubu minulý rok v decembri športový riaditeľ Miroslav Zsidek a prezident Róbert Viderman, aby sme si sadli na „kávu“. V tom čase som mal na stole okrem marcelovskej aj jednu ďalšiu ponuku z tretej ligy, ale nerozmýšľal som ani sekundu, ktorú si vyberiem.

Vtedy klub FK Marcelová ako nováčik figuroval po jesennej časti súťaže na krásnom piatom mieste. Vedeli sme s mojim asistentom Gabrielom Molnárom, že to bude v Marcelovej náročná trénerská robota a hlavne výzva pre nás oboch, aby sme mužstvo udržali na tých horných priečkach v tabuľke aj po skončení sezóny. Išli sme do toho a po dlhých sedemnástich rokoch som sa vrátil do Marcelovej ako tréner, tam kde som začínal s futbalom a kde som pôsobil aj ako hráč. Bol som nesmierne vďačný za to, že mi to umožnili a dali nám dôveru.