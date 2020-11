Býkov posilnili dvaja hráči z Martina a dvaja z vlastnej liahne

Zmeny v kádri, ale naďalej dobré výsledky.

9. nov 2020 o 16:00 Roman Guliš

Mužstvo HC Nové Zámky začalo nový súťažný ročník Tipsport Extraligy s oneskorením kvôli karanténe. Zeleno-bieli hrajú síce v týchto dňoch jeden zápas za druhým, často nekompletní, ale za to s dobrými výsledkami.

Novozámockí Býci sa už dlhšiu dobu pasujú s hráčskou maródkou, ktorá vyústila v angažovanie dvojice martinských hokejistov, obrancu Branislava Ligasa a útočníka Martina Barta, ktorí prišli na hosťovanie.

V Martine je momentálne hygienou zatvorený zimný štadión a tréningový proces miestneho HK neprebieha. Klub sa rozhodol uvoľniť do Nových Zámkov spomínaných dvoch hráčov na striedavý štart do doby, pokiaľ nebude umožnené zabezpečiť plnohodnotný tréningový proces v martinskom tíme.

Tentokrát sa realizačný tím Býkov zameral aj na vlastných juniorov a do A-tímu povolal dvojicu odchovancov. Jeden z nich má iba štrnásť rokov.