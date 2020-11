Nemocnica v Komárne zažíva náročnú skúšku, akú si nepamätá

Nemocnica v Komárne prechádza aktuálne náročnou skúškou, akú za posledné roky nezažila.

9. nov 2020 o 14:29 TASR

KOMÁRNO. Vzhľadom na vyšší počet zamestnancov pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 prijalo vedenie nemocnice viacero zásadných rozhodnutí aj reorganizačných opatrení, potvrdil riaditeľ nemocnice Miroslav Jaška.

Nemocnica však podľa jeho slov funguje, poskytuje zdravotnú starostlivosť, v prevádzke sú aj ambulancie a riadne beží činnosť lineárneho urýchľovača pre onkologických pacientov, ktorí majú plánované ožarovanie.

Desiatky zamestnancov sú pozitívne

Nemocnica mala v piatok 65 zamestnancov pozitívnych na ochorenie COVID-19, ďalší dvaja boli v karanténe. Z celkového počtu zamestnancov nemocnice to bolo 11,75 percenta, skonštatoval Jaška.



Aby nemocnica mohla adekvátne fungovať, vedenie rozhodlo o viacerých dočasných zmenách. Od 8. októbra presťahovali neurologické oddelenie do priestorov bývalého oddelenia v pavilóne P. Dočasne bola obmedzená aj činnosť chirurgickej jednotky intenzívnej starostlivosti a plánovaná operatíva.



"Na nevyhnutný čas sme zlúčili onkologické oddelenie s oddelením pre dlhodobo chorých. Na dennodennej báze vyhodnocujeme aktuálnu situáciu, aby nemocnica zostala plne funkčná," povedal riaditeľ.

Situácia by sa mala zlepšiť

Nemocnica už od prvej polovice októbra pravidelne testuje svojich zamestnancov, všetkých pacientov, ktorí sú hospitalizovaní, a svoje služby poskytuje aj na komerčné i štátne PCR testovanie na nový koronavírus. "Za minulý mesiac sme realizovali na našom mobilnom odberovom mieste 2058 PCR testov," uviedol Jaška.

Situácia by sa mala počas budúceho týždňa výrazne zlepšiť. "Polovica zamestnancov, ktorí boli pozitívne testovaní na nový koronavírus, by sa po opätovných negatívnych testoch mala vrátiť do práce. Bude to zásadný krok k návratu do normálneho stavu," domnieva sa Jaška.



Plánuje sa opätovné otvorenie onkologického oddelenia, ako aj obnovenie plánovanej operatívy na oddelení jednodňovej zdravotnej starostlivosti v blízkej budúcnosti.

16 pozitívnych pacientov

Nemocnica v Komárne v zmysle nariadenia ministerstva zdravotníctva vyčlenila zo svojej lôžkovej kapacity desať percent pre pacientov s novým koronavírusom, čo je 35 lôžok.



K piatkovému dňu nemocnica evidovala 16 pacientov pozitívnych na ochorenie COVID-19 na bežnom lôžku. Nikto nevyžadoval podporu umelej pľúcnej ventilácie a traja pacienti boli suspektní.

