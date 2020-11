Nové centrum bude propagovať región a lokálne výrobky

Štúrovo bude mať nové priestory na prezentáciu lokálnych výrobkov. Chce tak podporiť turistický ruch.

4. nov 2020 o 7:25 Anton Hrachovský

ŠTÚROVO. V meste prebiehajú práce na výstavbe nového prezentačného Regionálneho Centra – VIZA.



Slúžiť bude ako informačné a propagačné centrum euroregiónu v oblasti miestnych produktov, ako sú napríklad vína či syry.

Hotové bude budúci rok

Centrum vznikne na mieste bývalého pohostinstva Lagúna a odovzdané má byť na jeseň 2021.



„Demolačné práce potrvajú asi do konca tohto roka. Zahŕňajú odstránenie strechy aj so stropmi. V decembri by sme chceli stavbu provizórne zastrešiť, aby nebola bez strechy cez zimu,“ povedal pre štúrovskú televíziu vedúci oddelenia rozvoja na Mestskom úrade Štúrovo Róbert Folk.

Rozpočet projektu je 800-tisíc eur

Z pôvodných plánov museli kvôli zoškrtaniu pôvodného rozpočtu vynechať výstavbu podkrovia, multifunkčných pavilónov na dvore a nové využitie pre pivničné priestory.



„Srdce celého regionálneho centra bude na prvom podlaží v hlavnej budove. Bude tam aj malá kuchyňa s reštauráciou,“ dodal Róbert Folk pre štúrovskú televíziu. V priestoroch vznikne aj čiastočne zastrešená tržnica s dvadsiatkou predajných miest.



Okrem toho ho možno využiť ako centrum s regionálnymi výstavami lokálnych výrobkov a na miestne trhové podujatia.