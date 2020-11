Rapper Engelbert o zodpovednom prístupe: Naši rodičia by spravili všetko, aby nás ochránili

Testovania sa zúčastnil aj hudobný producent a rapper z Nových Zámkov Engelbert Junior.

4. nov 2020 o 10:03 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Zodpovedne sa k situácii snaží pristupovať aj hudobný producent a rapper z Nových Zámkoch Engelbert Strapec.



„Trávim čo najviac času v izolácií, v mojom v mojom nahrávacom štúdiu resp. v pracovni. Nestretávam sa osobne so známymi ani s klientmi, s rodinou tiež minimálne. Snažím sa chrániť nielen seba, ale aj ostatných naokolo,“ prezradil nám Engelbert ´Junior´ Strapec.

"Cez týždeň klasicky pracujem "z domu" a všetku moju robotu dodávam klientom online. Cez víkendy sa snažím využiť čas, na ďalšie plánovanie súkromných ale aj pracovných projektov, prípadne rozmýšľam nad ďalšími spôsobmi ako sa vynájsť v budúcnosti v prípade podobných okolností. Plánovanie a dodávanie služieb v aktuálnom "limitovanom " režime si vyžaduje štipku kreativity a snažím sa robiť všetko pre to, aby som bol vždy o krok vpred," opisuje svoj pracovný prístup Engelbert.

Testovať sa pôjde dať

Minulý víkend zažilo Slovensko logistickú megaakciu, aká nemá v jeho histórii obdoby. Celoplošné testovanie má pomôcť v boji s ochorením Covid-19.

„Samozrejme, že sa zúčastním, resp. spravím maximum pre to, aby sme spomalili nárast krivky, ktorá dramaticky rastie. Budem veľmi rád, ak sa vďaka tomu podchytia ľudia s infekčnou tendenciou a zabráni sa tak rýchlejšiemu šíreniu vírusu. To by malo určite na nejaký čas odbremeniť nemocnice od rapídneho nárastu hospitalizovaných pacientov s covid-19,“ vysvetlil ešte pred testovaním Engelbert Strapec.

Je to o prístupe

Veľa ľudí celoplošné testovanie vopred odmietalo. Novozámocký rapper si myslí, že účasť je v prvom rade o zodpovednom prístupe k spoločnosti, svojmu okoliu a k ostatným.



„Mám pocit, že veľa ľudí myslí hlavne na seba, a ostatní naokolo sú im ukradnutí. Žiaľ, asi žijeme takú dobu. Ja môžem hovoriť len za seba, nechcem nikomu nič vnucovať, prípadne radiť, tiež nie som odborník z tohoto oboru. Ak sa ľudia dajú testovať, je veľká šanca, že sa podchytia hlavne infekční ľudia, ktorí vírus šíria ďalej, bez toho aby o tom vedeli,“ prezradil svoj názor na testovanie, ktoré sa konalo minulý víkend.

"To môže mať za následok vyťaženosť nemocníc a hlavne personálu, kvôli pacientom, ktorí toto ochorenie nesú ťažšie. Nie je to ich vina, ale mali by sme spraviť maximum pre to, aby sme tento postup spomalili a ubrzdili. Myslím si, že to je najväčšou úlohou tohto testovania. Plošné testovanie je v našich končinách novinka a niektorí ľudia ho vnímajú negatívne. Mám dojem, že takýto typ testovania, aj keď nie celoplošného, sa bude aplikovať aj v iných krajinách," dodal.

Rodičia by neváhali

„Myslím si, že keby sa jednalo o ich najbližších, snažili by sa túto skutočnosť odvrátiť čo najrýchlejšie. Bohužiaľ, vtedy už môže byť neskoro. Keby bola situácia opačná a rizikovou skupinou by bola mládež, myslím si, že naši rodičia a starí rodičia by spravili maximum, aby nás ochránili. Bavíme sa len o neškodnom teste, ktorý pomôže v prvom rade našej spoločnosti,“ zamyslel sa rapper.

Video: Skladba ´Nastopro´ z albumu Karanthema, ktorý Engelbert "Junior" Strapec pripravil počas jarnej karantény.