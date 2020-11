Dobrovoľník Marek zo Šurian opísal emotívne chvíle počas testovania

Ako dobrovoľník sa pilotného celoplošného testovania zúčastnil aj Marek zo Šurian.

3. nov 2020 o 12:06 Anton Hrachovský

ŠURANY/BARDEJOV. Šuranec Marek Tököly študuje veterinárnu medicínu v Košiciach. Jeho spolužiačka mala pozitívny test na Covid-19 a celá trieda išla do karantény.

Domov do Šurian ísť nechcel, aby neohrozil rodinu. Dohodol sa tak so známymi z Bardejova a karanténu strávil u nich. Následne sa ako dobrovoľník zapojil do pilotnej fázy celoplošného testovania v Bardejove.

Nová skúsenosť

„Bolo to niečo nové pre mňa, ale zároveň to bolo z prostredia medicíny, kde sa cítim vo svojej koži. Zo začiatku som nevedel do čoho idem, ale zároveň som chcel pomôcť ľuďom. Po prvom dni som sa cítil veľmi psychicky vyčerpaný, keďže po pohľade na pozitívnych ľudí vo mne evokovali smutné emócie,“ opísal Marek svoje pocity po prvom dni testovania.

Emotívne chvíle

Ako dobrovoľník odovzdával ľuďom certifikáty s výsledkom testu. Väčšina testovaných boli kúpeľní hostia, dôchodcovia. Najviac ho na kolená položil jeden prípad.

Marek Tököly (tretí zľava) pomáhal pri testovaní v Bardejove. (zdroj: FB/Marek Tököly)

„Prišli mi výsledky a ja som ohlásil človeka, ktorému bolo pridelené poradové číslo. Prišli dve panie, jedna z nich bola imobilná, druhá ju sprevádzala. Po vyplnení pozitívnych certifikátov a zalepení obálky sa nám stretli pohľady. Ich slová ako odchádzali boli ´Ďakujeme, že ste tu pre nás, my to už zvládneme a budeme bojovať, budeme sa za vás modliť´. V tom som zostal zaskočený a jediné moje slová boli, ďakujem držte sa,“ prezradil 22-ročný dobrovoľník Marek.



Marek bol medzi prvými, ktorí na vlastnej koži okúsili megaprojekt plošného testovania.



Videl v ňom aj rezervy. "Najväčšou bola neprítomnosť zdravotníkov. Ráno o 8:00 sme mali začať s testovaním, ale bohužiaľ zdravotníci sa nedostavili na odberové miesto a museli sme v krátkom čase zohnať zdravotníkov, aby sme začali s odbermi. Po troch hodinách prišli a mohli sme začať s odbermi. Ďalším nedostatkom bolo neskoré dodanie certifikátov a ochranných pomôcok," opísal svoje skúsenosti študent veterinárnej medicíny.

