V nedeľu bral zo Zámkov všetky body Slovan

Býci nedokázali prekonať brankára Makarova ani raz.

3. nov 2020 o 10:41 Roman Guliš

Tipsport Extraliga

10.kolo

HC Mikron Nové Zámky – HC Slovan Bratislava 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Domáci nastúpili na stretnutia s dvojicou nových hráčov v tíme Ligasom a Bartom, ale nezačali dobre. Od úvodných minút mal viac z hry Slovan a vyvinul na domácu bránu tlak. Na konci štvrtej minúty Sersen skvele vysunul Studeniča, k zakončeniu sa dostal skúsený Milan Kytnár a puk na bránkovej čiare hokejkou zastavil obranca domáceho tímu Peter Ordzovenský. V tom istom čase dostal obranca Nových Zámkov Holenda trest 5 minút a do konca zápasu za úder hlavou do súpera. Veľký tlak vyvinuli hostia aj počas svojej dlhej presilovky. Delovku Andreja Meszároša skvele zlikvidoval Henri Kiviaho. Zákrok domáceho brankárešte preveroval aj videorozhodca, puk však nebol celým objemom za bránkovou čiarou a Fín bol teda úspešný. Prvýkrát boli blízko ku gólu domáci v 12. minúte, kedy Rogoň výborne získal puk v obrannom pásme, našiel Juríka, ktorý z pravej strany nabil Holovičovi. Tomu síce puk nesadol, ale Makarov akoby reagoval na prvotný smer puku pri náprahu a čierne čudo len tesne minulo bránku Slovana. Domácim sa v prvej tretine nedarilo a v jej samom závere mohli inkasovať. Buček si vymenil puk so Studeničom, následne už Samuel Buček zakončoval do prázdnej bránky domácich, no v poslednej chvíli puk zastavil obetavý obranca Marek Drtina.