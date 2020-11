Občiansku povinnosť si cez víkend splnila aj ikona novozámockej hádzanej

Celoplošného testovania sa zúčastnil aj hádzanár Tomáš Straňovský.

2. nov 2020 o 13:43 Roman Guliš

NOVÉ ZÁMKY. K plošnému testovaniu pristúpil zodpovedne aj hádzanár a manažér extraligového tímu MHC Štart Nové Zámky a zároveň tréner juniorskej reprezentácie Tomáš Straňovský.

„Vnímam to ako občiansku povinnosť, ktorú som si splnil. My v klube musíme prejsť testovaním pred každým zápasom, takže z tohto hľadiska je to pre mňa ako člena klubu a hráča trocha iné,“ vysvetlil Tomáš Straňovský.

(zdroj: Archív Tomáša Straňovského)

V klube najvyššej hádzanárskej súťaže MHC Štart Nové Zámky sa pred troma týždňami vyskytlo deväť pozitívnych prípadov.



„Absolvovali sme desaťdňovú povinnú karanténu. Následne sme pokračovali v tréningu. Na plošnom testovaní boli už iba hráči, u ktorých sa vírus doteraz nevyskytol. Podľa informácií boli všetci negatívni.

Pandémia brzdí sezónu

Novozámčania stihli v najvyššej súťaži odohrať v aktuálnej sezóne iba tri zápasy.



"Žiaľ, naša najvyššia súťaž nepokračuje kvôli koronavírusu podľa plánu. viaceré zápasy, naše nevynímajúc, boli odložené. Teraz je reprezentačná prestávka, ale aj program reprezentácie bol zrušený. Dúfame, že sa nám podarí počas nej oohrať nejaké odložené zápasy a program zápasov sa postupne vráti do normálu," prezradil novozámocký rodák.

