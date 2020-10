Komárňanský futbal to nie je iba druholigové mužstvo mužov.

V KFC sa darí mládeži aj ženám.

29. okt 2020 o 18:16 Roman Guliš

KFC - źeny (zdroj: KFC)

Komárňanský futbal to zďaleka nie je iba A – mužstvo v druhej lige. Pri sútoku Dunaja a Váhu sa kvalitne pracuje aj s mládežou, v našej druhej najvyššej súťaži pôsobia aj ženy.

KFC Komárno má v tomto ročníku 11 mládežníckych družstiev v súťažných štruktúrach SFZ a ZsFZ.

Pre kategóriu starších dorastencov U19 by zopakovanie vlaňajšieho úspešného ťaženia, keď ich púť za ligovým triumfom bola zastavená koronavírusom, by bolo veľmi ťažkou úlohou, nakoľko jadro tímu sa úplne zmenilo. Mužstvo vedené úspešným trénerom Vladimírom Macekom sa však stále radí do tej lepšej polovice tímov a po striedavých výsledkoch je na 7. mieste šestnásťčlennej II. ligy. Mladších dorastencov U17 v novom ročníku vedie Gábor Birta, ktorý v minulosti trénoval aj mládežnícke tímy ETO FC Győr. Chlapci sú zatiaľ na 11. mieste.