NOVINKY o plošnom testovaní v Nových Zámkoch: Akou formou bude prebiehať?

Testovať sa bude s najväčšou pravdepodobnosťou v interiéroch a nie podľa abecedy. Odberných miest bude 21.

28. okt 2020 o 13:45 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Už tento víkend čaká väčšinu Slovensko prvá vlna celoplošného testovania. Konať sa bude v sobotu 31. októbra a v sobotu 1. novembra, v oba dni od 7:00 do 22:00.

V Nových Zámkoch sa bude testovať na 21 odberných miestach. K dispozícii by malo byť aj mobilné odberové miesto, to by sa však podľa informácií z radnice malo presúvať medzi viacerými okresmi a objaviť by sa malo hlavne v domovoch sociálnych služieb. Nebude však fungovať ako "prenosná urna" počas volieb.

Nie podľa abecedy, zrejme v interiéroch

Testovať sa v Nových Zámkoch nebude podľa abecedy. Ľudia majú využiť odberné miesto čo najbližšie k ich bydlisku. Prísť môžu kedykoľvek počas dňa, od 7:00 do 22:00.

"Vzhľadom na krátkosť času nie je možné zabezpečiť testovanie obyvateľov podľa miesta trvalého pobytu a informovať v dostatočnom predstihu. Preto prosíme občanov, aby na testovanie využívali odberné miesta čo najbližšie k svojmu bydlisku," požiadala verejnosť radnica.

Testovať by sa podľa Okresného úradu malo na 99 percent v interiéroch, čo nepriamo potvrdila aj radnica. Priestory škôlok sú z testovania vynechané, odohrávať sa bude na základných a stredných školách a v ďalších priestoroch ako sú hala Milénium, budova Matice slovenskej či historická jazdiareň.



V piatok má do Nových Zámkov doraziť armáda. Vojakov a policajtov je podľa Okresného úradu dostatok, problém však môže byť s nedostatkom zdravotníkov.

"Počas priebehu testovania budú jednotlivé miesta monitorované a v prípade dlhších čakacích dôb budú obyvatelia nasmerovaní na iné blízke odberné miesto príslušníkmi Ozbrojených síl SR, mestskej polície, respektíve prostredníctvom sociálnych sietí mesta Nové Zámky a Televízie Nové Zámky," uviedol primátor Otokar Klein.

Ľudí bez domova radnica podľa svojich slov priebežne testuje na Sihoti.

Priamo v Nových Zámkoch má byť 21 odberných miest . V celom okrese má byť 111 odberných miest. Na každom by mali byť dvaja zdravotníci, dvaja administratívci, jeden vojak a jeden policajt.

"Bude to podľa potreby. Ak v nejakej obci prebehnú odbery rýchlejšie, môže sa odberový tím presunúť do inej lokality," uviedol pre Naše Novosti prednosta Okresného úradu Ladislav Hamran.

