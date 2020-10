Novozámocký epidemiológ: Účasť na testovaní by mala byť ideálne aspoň 90 percent

Platí pravidlo ´Ruky – Odstup – Rúško´. Dovolím si ešte doplniť Rozum, tvrdí epidemiológ Peter Hoppan.

27. okt 2020 o 9:33 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Slovensko čakajú dve vlny celoplošného testovania. Ohľadom tohto megaprojektu ostávajú ešte nezodpovedané otázky, niečo však napovedia výsledky víkendového pokusu na Orave a v okrese Bardejov.

Mestský i okresný úrad už hľadajú dobrovoľníkov, rovnako aj zdravotníci.



Nemocnica sa pripravuje. Jej epidemiológ Peter Hoppan apeluje na ľudí, aby používali rozum a epidémiu nepodceňovali. S ochorením Covid-19 podľa neho zatiaľ remizujeme.



Ideálne by podľa novozámockého epidemiológa bolo, keby sa testovania zúčastnilo okolo deväťdesiat percent populácie nad 10 rokov. Ak však budú ľudia pri testovaní nezodpovední, hrozí rozšírenie nákazy.

Názor nemocničného epidemiológa

Epidemiológ novozámockej nemocnice Peter Hoppan sa testovania sám aktívne zúčastní, aj s manželkou a dcérou. Na obyvateľov apeluje, aby si zachovali zdravý rozum a epidémiu nepodceňovali. Ideálne by podľa neho bolo, keby na testovanie došlo čím viac obyvateľov, ktorých sa to týka.

Kontaktovali vás ako zdravotníkov z ministerstva zdravotníctva? Prebehla medzi vami nejaká komunikácia o tom, ako by testovanie malo vyzerať?



Informácie máme zatiaľ tiež len z tlačových vyhlásení. Máme však vlastný rozum a je nám jasné, že keď na celoplošné testovanie príde, naša nemocnica nemôže byť výnimkou. Bez ohľadu na to, či niečo dostaneme alebo nedostaneme z ministerstva, si všetko zmenežujeme sami.

Nechcem povedať, že ideme vlastnou cestou ale podieľame sa na celospoločenskom úspechu. Chceme byť pripravení už pred tým, než dostaneme nejaké konkrétne pokyny.



Za akých podmienok má podľa vás celoplošné testovanie zmysel?



Bolo by ideálne, ak by sa celoplošného testovania zúčastnilo aspoň 90 percent populácie od 10 rokov. Je pravda, že antigén funguje ako identifikátor prítomnosti nového koronavírusu iba pokiaľ má človek klinické príznaky. Záchytnosť tohto vyšetrenia je veľmi vysoká a v tomto prípade by sme ho mohli porovnávať aj s PCR vyšetrením. Najvyšší stupeň diagnostiky však aj naďalej ostáva PCR vyšetrenie.



Ak sa testovania nezúčastní spomínaných okolo 90 percent populácie, môže mať testovanie za následok multiplikačný efekt šírenia nákazy?



Určite áno. No ak by tí, ktorí sa nedajú testovať, ostali desať dní v karanténe, mohlo by byť celkové percento otestovaných aj nižšie a celé testovanie by mohlo byť napriek tomu úspešné.



Je v Nových Zámkoch kapacitne dostatok zdravotníkov?



Zdravotníci sa hlásia na báze dobrovoľnosti. Je však na posúdení hlavného koordinátora, kam bude jednotlivých dobrovoľníkov zatrieďovať. Pokiaľ nebudem priamo v niektorej odberovej miestnosti, budem sa zúčastňovať testovania zamestnancov a pacientov nemocnice.



Čo bude z organizačného hľadiska najväčšou výzvou?



Situácia na Slovensku i v jednotlivých regiónoch sa značne zhoršuje. Nové Zámky sú na tom ešte dobre. Je to aj vďaka uvedomelosti obyvateľov a tiež vďaka triedeniu pacientov.

Dôvodom relatívne dobrej situácie v našom regióne je aj to, že tunajší regionálny úrad verejného zdravotníctva pod vedením doktora Benka dohľadáva jednotlivé prípady, aby sa zabránilo komunitnému prenosu. Čím je nižší reakčný čas na dohľadanie jednotlivých kontaktov, tým viac sa nám momentálne darí s covidom aspoň remizovať.



Veľa ľudí ho odmieta, čo by ste im odkázali, prečo by sa mali dať otestovať?



Nový koronavírus je celospoločenská záležitosť. Každý jeden jednotlivec k tomu musí pristúpiť zodpovedne. Používa sa skratka ´Ruky – Odstup – Rúško´. Dovolím si ešte doplniť Rozum.



Predstavuje testovanie pre deti nejaké riziko?



Pravdou je, že miesta odberov musia spĺňať určité kritériá. Musia byť vetrateľné, vysoké stropy, dostatočne veľká plocha, čo sa týka objemu vzduchu. Musí byť vytvorený koridor. Pokiaľ to všetko bude splnené a každý dodrží všetky ochranné nariadenia, šírenie nákazy sa dá minimalizovať na možno niekoľko promile. Zo skúsenosti viem, že riziko je v takom prípade minimálne.