HLASUJTE: Zúčastníte sa celoplošného testovania na nový koronavírus?

Slovensko už onedlho čaká celoplošné testovanie. Plánujete sa ho zúčastniť?

21. okt 2020 o 18:16 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Slovensko čaká celoplošné testovanie na prítomnosť nového koronavírusu. Na pláne je od 30. októbra do 1. novembra a od 6. do 8. novembra 2020, vždy od piatka do nedele.

Jeho cieľom má byť zachytiť čo najviac pozitívnych obyvateľov a určiť možné ohniská nákazy.

Kto sa následne na požiadanie nepreukáže výsledkom štátneho alebo súkromného testu bude musieť stráviť desať dní v karanténe. V opačnom prípade mu hrozí finančná pokuta do výšky 1650 eur.

Zaujíma nás názor a prístup obyvateľov novozámockého regiónu. Pôjdete sa dať otestovať? Alebo túto formu testovania odmietnete? Hlasujte v našej ankete nižšie.