Radnicu v Nových Zámkoch uzavrú pre verejnosť

Otvorené ostanú matrika a kancelária prvého kontaktu.

19. okt 2020 o 17:47 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Budova novozámockej radnice ostane od 20. októbra 2020 pre verejnosť uzavretá. Ako avizuje mestský úrad na svojom webe, svoje záležitosti si obyvatelia môžu vybaviť telefonicky alebo mailom.

Od utorka 20. októbra bude kancelária prvého kontaktu otvorená v pondelky, utorky, štvrtky a piatky od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00. V stredu to bude od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00.



Matrika bude otvorená v pondelok od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:00, v stredu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00, v piatok to bude od 8:00 do 12:00. V utorky a štvrtky bude zavretá.

Zavreté sú aj športoviská

Kvôli opatreniam proti šíreniu nového koronavírusu je od minulého týždňa zavretá aj väčšina športovísk v meste. Mestská príspevková organizácia Novovital zatvorila plaváreň i saunu.

Zatvorené sú aj futbalové štadióny L. Ganznera a na Sihoti, Cisársko-kráľovská jazdiareň, bábková scéna v dome kultúry a denné centrum seniorov na Podzámskej ulici.

V obmedzenom režime funguje tenisový areál a športová hala Milénium, v ktorej sa môžu konať iba tréningy a majstrovské zápasy A mužstva hádzanej.



Zavreté je aj kino Mier. Centrum voľného času Pyramída a Základná umelecká škola prešli na online kontakt s deťmi.