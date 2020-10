Môže im ďakovať za život: Vo Dvoroch zachránili policajti mladíka v poslednej chvíli

Dvaja hliadkujúci policajti v nočnej službe boli asi o pol tretej v noci vyslaní na zásah. Nakoniec mladému mužovi zachránili život.

19. okt 2020 o 14:52 Anton Hrachovský

DVORY NAD ŽITAVOU. Polícia totiž dostala oznámenie, že v Dvoroch nad Žitavou niekto rozbil sklá a žalúzie na dvoch oknách od hlavnej cesty a pravdepodobne sa pri tom porezal, pretože na mieste je veľa krvi. Muži zákona o tom informovali na sociálnej sieti.

Ako uvádza polícia, po krvavých stopách sa hneď pustili podpráporčík Patrik Kapláň a nadstrážmajster Ľuboš Števlík z Obvodného oddelenia Policajného zboru v Dvoroch nad Žitavou.

"Stopa ich viedla asi 500 metrov a skončila. Policajti sa museli v tme dobre porozhliadať a na plote si všimli krvavé stopy. Páchateľ ho zjavne preskočil. Policajti preto zburcovali domácich a spolu s nimi našli ich príbuzného za domom zjavne pod vplyvom alkoholu, s reznými ranami na rukách," vysvetlili muži zákona.

Dodali, že dotyčný stratil toľko krvi, že už strácal vedomie, tak mu okamžite poskytli prvú pomoc a privolali zdravotníkov.

"23-ročný muž tak dostal šancu na ospravedlnenie sa a možno aj polepšenie. Ak by to policajti vzdali pri poslednej krvavej stope na chodníku, možno by celý prípad skončil tragicky," uzavrela polícia.

