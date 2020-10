Býci skolili súpera spod Matúšovho hradu

Tretia tretina pre Novozámčanov ako z ríše snov.

18. okt 2020 o 19:36 Roman Guliš

TIPSPORT LIGA

6.kolo

HC Mikron Nové Zámky – Dukla Trenčín 5:1 (0:1, 0:0, 5:0)

V úvode zápasu hrali domáci trocha rozhárane, čo hostia využívali. Mali niekoľko prečíslení, ktoré však na šťastie pre domácich gólom neskončili. Na konci tretej minúty putoval na trestnú lavicu Ordzovenský, ale skórovať mohol v oslabení jeho spoluhráč Seppänen, ktorý z pravej strany pálil vedľa. Trenčania mali viac z hry, ale domáci brankár Kiviaho preukázal niekoľkokrát svoje kvality.

V 9. minúte mohol skórovať kapitán Novozámčanov Jurík a následne mohol dopraviť puk do brány aj Giľak, ale jeho bekhend nebol dostatočne dôrazný a tak Valent aj so šťastím zasiahol. V 13.minúe šla Dukla do vedenia, keď domáci brankár najskôr vyrazil puk pred seb, tem putoval od Valacha k Paukovčekovi, ktorý našiel Hecla a ten už napol sieť. Do prvej prestávky mali prevahu Trenčania, ale ďalší gól nepridali.