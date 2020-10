Slovensko hlási nový rekord. V okrese Nové Zámky pribudlo vyše 20 nových prípadov

Od dnes začali platiť nové opatrenia. Celkový počet nakazených na Slovensku dosiahol 24 225 prípadov. Pandémia COVID-19 si doteraz vyžiadala 71 obetí.

15. okt 2020 o 11:06 TASR/Anton Hrachovský

BRATISLAVA. Laboratóriá otestovali na prítomnosť nového koronavírusu v stredu 14. októbra 12 502 vzoriek, z nich bolo 1 929 pozitívnych. Informoval o tom premiér Igor Matovič na sociálnej sieti.

Ministerstvo zdravotníctva ďalej uvádza, že pozitívny test malo 1045 žien a 884 mužov vo veku od niekoľkých mesiacov do 99 rokov. Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 17 228.

Najviac pozitívnych prípadov bolo v Žilinskom kraji (523), nasleduje Prešovský kraj (451), Trnavský (236), Košický (211), Trenčiansky (162), Banskobystrický (139), Bratislavský (127) a Nitriansky kraj (80).

Prírastok v okrese Nové Zámky

V priebehu stredy zachytili hygienici aj 25 nových prípadov v okrese Nové Zámky. Z toho bolo 11 žien a 14 mužov. Od marca tak hygienici odhalili v okrese 501 pozitívnych prípadov.

V susednom okrese Komárno odhalili testy doposiaľ celkovo 293 prípadov nákazy novým koronavírusom. V priebehu stredy 14. októbra ich pribudlo 16. S triedením pacientov pri vstupe do komárňanskej nemocnice začala pomáhať aj armáda.

Chorobu prekonalo už takmer 7-tisíc ľudí

Z ochorenia COVID-19 sa na Slovensku vyliečilo ďalších 217 pacientov. Celkovo už chorobu prekonalo 6 926 ľudí. Počet potvrdených úmrtí na pľúcnu formu COVID-19 je 71.

V nemocniciach je hospitalizovaných 509 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 424 z nich. Na JIS je 18 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 49 pacientov.

Sedemdňový kĺzavý medián je na hodnote 1 183.

Platia nové opatrenia

Od 15. októbra 2020 od 6:00 sa zatvárajú všetky prírodné a umelé kúpaliská, akvaparky, wellness (sauny, vírivky, kúpele, zábaly) fitness centrá, prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení (kiná, divadlá). Neplatí to pre prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára.

Predajne potravín a drogérie umožnia od pondelka do piatka v čase od 9:00 do 11:00 vstup iba osobám nad 65 rokov. Seniori však budú môcť nakupovať aj v inom čase, dôrazne sa im však odporúča využiť vyhradený čas.

RÚŠKA



- od 15. októbra do odvolania platí povinnosť nosiť rúško v interiéri, prostriedkoch hromadnej dopravy a exteriéri v intraviláne obce a mesta

- nebudú povinné pri výkone športu v exteriéri

- nebudú povinné v extraviláne obce či mesta, napríklad v prírode, ak ste členovia spoločnej domácnosti, alebo v prípade vzdialenosti od cudzích osôb viac ako 5 metrov

- pre deti do 6 rokov nie sú povinné, ale dôrazne odporúčané

- výnimku z nosenia rúšok budú mať žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím

- výnimku majú aj fotografované osoby, nevesta a ženích pri sobáši

- výnimky majú aj tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania, umelci a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu a zamestnanci, ktorí sú na pracovisku sami

OBCHODY a PREVÁDZKY



- vstup len s prekrytým nosom a ústami

- pri vchode dezinfekcia rúk alebo jednorazové rukavice

- odstupy medzi osobami v radoch musia byť 2 metre

- počet zákazníkov v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 metrov štvorcových predajnej plochy, toto sa nevzťahuje na deti do 14 rokov

- časté vetranie priestorov a pravidelná dezinfekcia dotykových plôch



Obchodné domy

Obchodné domy musia byť vybavené hygienickými zariadeniami s tekutým mydlom a papierovými utierkami. Pri vstupe sa bude merať teplota, vstúpiť môžu len osoby s teplotou do 37 °Celzia. Prevádzky verejného stravovania v obchodných domoch môžu predávať jedlá a nápoje iba zabalené. Komzumácia jedla priamo v obchodných domoch je zakázaná.



Prevádzky verejného stravovania

Reštaurácie môžu byť otvorené najviac do 22:00, výnimku tvoria donáškové služby a výdaj cez okienko. Jedlo a nápoje sa nemôžu konzumovať v interiéri, nápoje a pokrmy môžu predávať zabalené so sebou.

Na terasách sa môže jedlo aj nápoje podávať aj naďalej.

Vstúpiť do prevádzky možno len s rúškom. Rúška sú povinné aj u personálu, medzi zákazníkmi musí byť dostupná dezinfekcia rúk. Je nutné pravidelne dezinfikovať stoly a stoličky.

Príbor nemôže byť voľne dostupný. Každému zákazníkovi ho prinesú v papierovej servítke. Na toaletách musí byť tekuté mydlo a papierové obrúsky, toalety treba pravidelne dezinfikovať každú hodinu.



Taxislužby



- povinné rúško pre vodiča aj zákazníka

- klientovi sa odporúča sedieť na zadnom sedadle

- oddelenie priestoru vodiča a zákazníka je len v rovine odporúčania

- po každom zákazníkovi dezinfekcia priestoru pre zákazníkov

