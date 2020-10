Mestá chcú reformu verejnej správy, myšlienku podporuje aj primátor Nových Zámkov

Únia miest žiada decentralizáciu a viac právomocí pre samosprávy.

16. okt 2020 o 8:15 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. V historickej jazdiarni sa minulý týždeň zišli zástupcovia viacerých slovenských miest.



Na rokovaní prezídia Únie miest Slovenska (UMS) sa zhodli, že mestá nesmú byť vynechané z dialógu o tom, ako má spravodlivá a efektívna reforma krajiny vyzerať.

Cieľom by mala byť decentralizácia

Podľa ÚMS by sa malo pokračovať v decentralizácii verejnej správy. Na to je však potrebné realizovať päť súvisiacich reforiem.

„Je to zmena rozdelenia kompetencií medzi centrálnou vládou a územnou samosprávou, zmena územnosprávneho usporiadania, zmena financovania, nový systém finančného vyrovnávania a nová regionálna politika. Takáto zmena by mala byť koordinovaná s inými rezortmi a so zmenou volebného systému do Národnej rady SR,“ myslí si prezident ÚMS Richard Rybníček.

Nutnosť reformovať

Nutnosť reforiem verejnej správy podporuje aj primátor Nových Zámkov Otokar Klein. Ako príklad spomenul aj školstvo. V minulosti patrili všetky školy pod štát. Neskôr si stredné školy vzal pod patronát kraj. Základné školy sú zas v gescii mesta.



„Samospráva na to určitým spôsobom doplácala. Museli sme vysporiadať vlastníctvo pozemkov. Samospráva ich uhradila, aby sa mohla uchádzať o eurofondy na investície do škôl. Ak by mali základné školy prejsť opäť do rúk štátu, pýtam sa, kto samosprávam zaplatí peniaze, ktoré mestá investovali? Určite nikto,“ tvrdí Klein, s tým, že ďalším veľkým problémom je aj fakt, že samosprávy nie sú správcom všetkých ciest a chodníkov v mestách.

„Podľa zákona sa máme starať a udržiavať cesty a chodníky v zime. Mestá na to nie sú pripravené, nemajú techniku ani ľudí. Našťastie u nás na juhu to nie je každodenný problém,“ dodal primátor.



„Možnosťou je zamieňať vlastnícke práva k nehnuteľnostiam, aby mali jasného pána. Nemôže sa stať, že obyvateľ sa obráti na mesto so žiadosťou o opravu cesty a mesto na to nebude mať priamy dosah,“ dodal Klein.

Pomoc s dopravou

Reforma verejnej správy by mohla slúžiť aj ako barlička na pomoc novozámockému regiónu ohľadom zlej dopravnej situácie.



Mestu chýba obchvat a doprava na trase Komárno – Nitra prechádza priamo cez mesto, čo obyvateľom výrazne zhoršuje život. Navyše, budovanie ciest v tomto regióne medzi top prioritami štátu chýba.



„Otázka infraštruktúry je nielen pre mesto Nové Zámky ale aj pre celý región jednoznačne veľmi dôležitá,“ uzavrel primátor.