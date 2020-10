Imeľ zdolal lídra

Marcelová čelila dvom penaltám.

14. okt 2020 o 9:54 Roman Guliš

III. LIGA - západ

10.kolo

Marcelová – Galanta 2:0 (2:0)

V krásnom jesennom počasí sa hral v Marcelovej zaujímavý futbal. Hostia pricestovali so štvorzápasovou šnúrou prehier, kým Marcelová na domácej pôde dva krát po sebe len remizovala. Domáci od začiatku vyvinuli tlak na hostí a nechceli nechať nič na náhodu. Dostali sa do vedenia po samostatnom nájazde Kneževiča a o 4 minúty neskôr Mikeš po bezpečne premenenej penalte upravil stav na 2:0. Penalta bola nariadená po faule na Luzina. Vyzeralo tak, že je po zápase, ale hostia sa nezmierili so situáciou a začali hrať agilnejšie. Výsledkom toho boli dve penalty v ich prospech behom troch minút. Prvú po faule Luzina, kopol trestuhodne mimo bránu Baša. O malú chvíľu bola nariadená sporná penalta, po ktorej vznikla konfrontácia medzi hráčmi a bol vylúčený domáci Luzin. Mikušovu penaltu však novic Bajnóczi v bráne Marcelovej bravúrne zneškodnil. Hostia teda hrali v prečíslení 60 minút, mali viac z hry, ale ich hra bola enervovaná bez myšlienky. Za tú dobu skúšali ohrozovať domácu bránu hlavne strelami z diaľky, ale vážnejšiu šancu si nevypracovali. Naopak boli to domáci, ktorí sa zomkli, hrali koncentrovane a mohli „vymaľovať“ už skôr, ale svoje šance nepremenili. Hlavne trisamostatné nájazdy volali po góle. Nakoniec sa zrodilo zaslúžené domáce víťazstvo, hostia sa naďalej trápia aj herne, aj výsledkovo.

 Góly: 4. Kneževič, 22. Mikeš (11 m)

R Šima, ŽK:Begáň – Kotora, Horník. ČK: Luzin (Marcelová).

MARCELOVÁ: Bajnóczi – Parma (67. Lovász), Luzin, Begáň (86. Gažo), Kneževič, Mikeš (81. Németh), Pittner, Speck, Maliarenko (82. Zsidek), Taibl, Višič (56. Szikonya). Tréner G. Baranyai.

GALANTA: Bartal – Kotora, Tvrdý (46. Borisek), Baša (46. Eliáš), Horník, Rajt (77. Csóka), Kočiš, Mikuš, Lenárt, Madarász (81. Hecht), Ondreák. Tréner M. Süttő.