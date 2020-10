Dve striebra z domáceho šampionátu v latinsko-amerických tancoch.

Pretekári TŠ KELLER v stredoslovenskej metropole úspešní.

7. okt 2020 o 16:08 Roman Guliš

FOTOGALÉRIA:

V sobotu 12.9. sa v Banskej Bystrici uskutočnili dlho očakávané Majstrovstvá SR v latinskoamerických tancoch. Tejto pol roka odkladanej súťaže sa spolu s tanečníkmi z celého Slovenska zúčastnili aj tanečné páry z novozámockej Tanečnej školy Keller. Školu s viac ako päťdesiatročnou tradíciou reprezentovalo šesť párov, ktoré si pod vedením skúsených trénerov Tomáša Tanku a Dominiky Tanka Feketovej vybojovali krásne umiestnenia.

Dva najstaršie páry získali vo svojich vekových kategóriách strieborné medaily a tituly vicemajstrov SR – Krisztián Poništ a Flóra Majtán v kategórii Do 21 rokov a Dominik Drábik a Karolin Omastová v kategórii Mládež (16-18 r.). Oba tieto páry sa zároveň kvalifikovali na Majstrovstvá sveta a Majstrovstvá Európy. Najsilnejšie zastúpenie mali „Kellerovci“ v kategórii Junior II (14-15 r.), v ktorej nastúpili hneď tri páry. Samuel Omasta a Tereza Matyó sa v silnej konkurencii prebojovali do semifinále a obsadili 10. miesto. Bratia Artur a Adam Bakovci so svojimi partnerkami Leou Pilhovičovou a Ninou Melničákovou prišli v prvom rade zbierať skúsenosti, keďže sa majstrovskej súťaže zúčastnili po prvý raz, a obsadili miesta v druhej polovici výsledkovej listiny.

V najpočetnejšie obsadenej kategórii Junior I (12-13 r.) sa predstavil najmladší pár Dominik Tanka a Lilien Elisabeth Kellerová. Napriek tomu, že ešte nedosiahli juniorský vek a tancujú v detskej kategórii, pri svojej majstrovskej premiére sa nestratili a obsadili 17. priečku z 30 štartujúcich párov.