Prvé víťazstvo Imeľčanov sa zrodilo v Nových Zámkoch

Marcelová s domácou remízou.

7. okt 2020 o 9:14 Roman Guliš

III. LIGA - ZÁPAD

Nové Zámky – Imeľ 1:2 (1:2)

V zápase dvoch posledných celkov tabuľky sa iniciatívy ako prví chopili hostia. Nakopávanými loptami sa dostávali zo domácu obranu a hrozili. V 8. minúte dostal jednu takú Straňák a svoju príležitosť dotiahol do gólového zakončenia. Domácich inkasovaný gól prebudil a v 12. minúte mohli vyrovnať, ale Adámik mieril nad. Podarilo sa to až v 16. minúte Mehičovi, ktorý po obliehaní Baloghovej brány, predsa len dostal loptu do siete. Následne mali dobré príležitosti na gól hráči FKM, ale zahrmelo na opačnej strane, keď v 23. minúte zo skrumáže skóroval Domasta. V 25. minúte Švajda hlavičkoval nad a o dve minúty na to mal veľkú šancu Mehič. Po polhodine hry vyrazil Rudonjovu nebezpečnú strelu Balogh a ten istý hráč nevyzrel na brankára hostí ani dve minúty pred polčasom.

Po zmene strán sa hostia vedomí si náskoku zamerali predovšetkým na obranu, z ktorej vyrážali do nebezpečných brejkov. Domáci sa snažili o vyrovnanie, ale ich akciám chýbala myšlienka a najmä presnosť. Blížiacim sa záverom sa hosťom naskytli dobré príležitosti definitívne rozhodnúť zápas, ale mladý domáci brankár Šípka bol proti. Hostia si v nervóznom závere tesné vedenie udržali a dočkali sa prvého víťazstva v súťaži.

 Góly: 16. Mehič – 8. Straňák, 23. Domasta. R Drobec, ŽK: Varga, Kucharovič, Mečiar – Varga, ČK: Varga – Pavliuk. N. ZÁMKY: Šípka – Varga, Adámik, Obert, Mehič (77. Palacka), Rudonja, Kucharovič, Tatranský, Mečiar. Švajda, Černák (61. M. Marík), Tréner J. Adámik. IMEĽ: Balogh – Hübsch, Csontos, Sobolevskyi (67. Gajdoš), Oršolík, Varga (86. Boros), Domasta, Pavliuk, Straňák (90. Bacigál), Máté (55. Kováč), Dékány. Tréner M. Pavlovič.