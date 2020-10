Gólostroj Štúrovčanov v Nesvadoch

Derby susedov pre domáci Bešeňov.

6. okt 2020 o 10:19 Roman Guliš

IV. LIGA - JUHOVÝCHOD

Kozárovce – Šurany 3:1 (3:1). Domáci do zápasu vstúpili dobre, keď sa v 8. minúte po peknej akcii ujali vedenia. Vzápätí po protiútoku došlo k penalte, ktorú hostia premenili. Do polčasu však Lokomotíva po dvoch krásnych identických akciách vsietila dva góly, ktoré znamenali vedenia 3:1. V druhom dejstve hostia dobre kombinovali a dostávali domácich pod tlak. Kozárovčania nehrali dobre, ale našťastie ich podržal brankár. V závere ešte mohli domáci po dvoch útokoch do otvorenej obrany hostí skórovať, ale stav sa už nezmenil. Šurany svojou hrou v druhom dejstve ukázali, že im neprávom patrí spodná priečka tabuľky.