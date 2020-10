V Zámkoch sa chystá obmedzenie dopravy na jednom z mostov

Uzavretý bude jeden jazdný pruh.

6. okt 2020 o 11:35 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Vodiči musia rátať s dočasným obmedzením na moste pri Kauflande v Nových Zámkoch. Informovala o tom novozámocká radnica na svojom webe.

Na stredu 7. októbra je totiž na moste cesty I/75 (tzv. elektrosvitský most, resp. most pri Kauflande) naplánovaná oprava verejného osvetlenia .



Oprava má prebiehať od 6:00 do 20:00 a vyžaduje si uzavretie jedného jazdného pruhu. "Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu," oznámila radnica.

