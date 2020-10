Zelene v mestách nie je nikdy dosť. Treba ísť systematicky

Koľko stojí založenie a údržba parku? Pomohlo by vytvorenie mestskej pozície hlavného krajinného architekta? Krajinný architekt opísal projekty a stav zelene v Nových Zámkoch.

5. okt 2020 o 13:02 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Zelene v mestách nikdy nie je dosť. Myslí si to krajinný architekt Attila Tóth z Tvrdošoviec, ktorý pracuje na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a pre mesto Nové Zámky pripravoval hneď niekoľko zaujímavých projektov.

Niektoré z nich brzdí územný plán mesta, iné stačí vytiahnuť zo zásuvky a prípadne upraviť.



Radnica sa pred časom rozhodla, že dá zmapovať zeleň, čo by mohol byť prvý krok k jej systematickému plánovaniu. Obstarala si aj dokument starostlivosti o dreviny.



V súčasnosti pôsobí v meste viacero dobrovoľníkov, ktorí sa tiež starajú o zeleň. Budovanie a údržba parkov je však systematický a dlhodobý proces, na ktorého konci je vyšší životný komfort obyvateľov. Nové Zámky majú rezervy, no hýbu sa podľa krajinného architekta dopredu.



Celkovému výsledku by do budúcna zrejme pomohlo, ak by na radnici vznikla pozícia hlavného krajinného architekta. O projektoch pre mesto, ale aj o stave zelene v Nových Zámkoch sme hovorili s Attilom Tóthom.



Attila Tóth sa podieľal aj na niekoľkých projektoch pre Nové Zámky. Ako tvrdí, zelene nie je v mestách nikdy dosť.

AJ TOTO SA DOZVIETE • Na akých projektoch v Nových Zámkoch sa Attila Tóth podieľal • Ako vzdialená by od obydlia mala byť zeleň v kultúrnych krajinách • Čo si myslí o revitalizácii Hlavného námestia • Či sú podľa neho Nové Zámky dostatočne zelené • Ako je to so systematickým plánovaním zelene • Či by pomohlo vytvorenie pozície mestského krajinného architekta • Ako veľmi nákladné môže byť vybudovať park • Či môžu byť niekedy Nové Zámky z hľadiska krajinnej architektúry pekným mestom

Zeleň na Vajanského nevyšla

Prvým novozámockým projektom bola konzultácia diplomovej práce Tomáša Pavelku, ktorý navrhol sídliskový park na Vajanského ulici. Z toho nakoniec zišlo, keďže mesto pozemok predalo a vyrástlo na ňom nákupné centrum.



„Ak by sa to bolo zrealizovalo, dnes by tam stál moderný sídliskový park vybavený všetkým, čo k tomu patrí. Bola škoda predať ten pozemok,“ povedal Attila Tóth. Z tohto projektu tak nakoniec vzišla iba premárnená príležitosť.