Sen sa stane realitou

Prvým Slovákom v najprestížnejšej organizácii sveta MMA bude Novozámčan.

23. sep 2020 o 11:58 Roman Guliš

Novozámocký zápasník MMA Ľudovít Klein bude prepisovať históriu. Stal sa totiž prvým slovenským bojovníkom, ktorému sa podarilo prebojovať do najprestížnejšej ligy sveta UFC. „Lajcsi“ bol už v minulosti niekoľkokrát blízko toho, aby sa pod hlavičkou UFC predstavil, teraz sa to konečne podarilo.

„Je to oficiálne, 26. septembra si idem splniť svoj najväčší sen! Som hrdý na to, že ako prvý Slovák v histórii môžem reprezentovať svoju krajinu v UFC,“ vyhlásil na sociálnej sieti dvadsaťpäťročný Novozámčan, ktorý sa zároveň poďakoval svojim priaznivcom za podporu. Ľudovít Klein sa v debute v rámci najväčšej organizácie sveta stretne so Shaneom Youngom. Ten doposiaľ odzápasil v UFC tri zápasy so skóre 2-1. Zápas sa uskutoční 26. septembra na ostrove Yas v Spojených arabských emirátoch.

"Lajcsi" je už v dejisku zápasu a usilovne ztrénuje.