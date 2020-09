Slovenské vína z vinárstva Naše Vinohrady, s nízkym obsahom histamínu, sú dostupné pre každého

Za nízke hladiny histamínu vďačia správnemu obhospodarovaniu vlastných vinohradov, zdravému hroznu a v neposlednom rade odbornou prácou pivničných majstrov.

Skvelú kvalitu vín z produkcie vinárstva Naše Vinohrady dokazujú certifikáty, potvrdzujúce nízky obsah histamínu (max do 0,5 m.g / liter).

Šetrná práca vo Vinohrade a zdravé hrozno

Vinárstvo Naše Vinohrady obhospodaruje 150 hektárov viníc v Strekovskom vinohradníckom regióne. Nachádzajú sa v obciach Nová Vieska a Rúbaň, v najteplejšej vinohradníckej oblasti na Slovensku. Proces výroby vína je neustále prísne kontrolovaný, kontrola prebieha od pestovania hrozna, až po distribúciu vína.

Základnou filozofiou vinárstva Naše Vinohrady je výroba vína z vlastného hrozna tam, kde sa dopestovalo. Vďaka šetrnej práci vo vinohrade a spracovaniu zdravého vlastného hrozna, s dôrazom na čistotu a hygienu, môžu byť vína z vinárstva Naše Vinohrady označované ako vína s nízkym obsahom histamínu. Histamín sa tvorí pri výrobe každého vína, avšak jeho množstvo je vo vinárstve Naše Vinohrady poctivo kontrolované, pričom dosahuje hodnoty najviac do 0,5 m.g na liter.

Zakladateľmi vinárstva Naše Vinohrady sú renomovaní slovenskí vinári Martin Pomfy a Miroslav Fondrk, ktorých vlastné vína dosahujú úspechy doma aj v zahraničí. Viacročné skúsenosti s výrobou vín s nízkym obsahom histamínu má najmä Martin Pomfy.

Vína z jeho vinárstva mali jedny z prvých na Slovensku certifikované označenie: víno s nízkym obsahom histamínu. „Pomáha nám príroda sama, tým že ju rešpektujeme. Nepoužívame žiadne zbytočné enologické prípravky. S našimi vinohradmi zaobchádzame veľmi šetrne. Spracovávame iba to hrozno, ktoré si sami vypestujeme. V skutočnosti nie je víno s nízkym obsahom histamínu ničím špeciálne. Je to čisté, pravdivé víno, ako ho stvorila príroda, s malým usmernením vo vinici a v pivnici. Keď hovoríme, že vína z vinárstva Naše Vinohrady, sú skutočným nefalšovaným obrazom prírody, nie je to len fráza. Je to každodenná tvrdá práca s láskou vo vinici a pivnici.“, dopĺňa Pomfy.

Zľava Martin Pomfy, Adam Repa a pivničný majster Juraj Kvačala.

Prirodzená cesta vína z vinohradu do vinárstva

Vína zrodené vo vinárstve Naše vinohrady ťažia zo skvelých klimatických a pôdnych podmienok, ktoré im Strekovská oblasť umožňuje. Spoločným cieľom ľudí vo vinárstve je vytvárať cenovo dostupné vína vo veľmi slušnej kvalite. Vína z vinárstva Naše Vinohrady sú určené pre každého milovníka vína a sú vhodné aj pre ľudí s histamínovou intoleranciou (HIT).

Väčšina konzumentov znáša dobre aj vyššie hladiny histamínu, ktoré sa bežne vyskytujú v komerčných vínach. „Keď sa ma niekto opýta čo je podľa mňa najdôležitejšia vec pri výbere vína a čo by o víne ktoré pijú mali vedieť, zdôrazňujem aby si vyberali vína podľa vlastnej chuti a tie o ktorých majú čo najviac informácií. Pôvod hrozna, jeho pestovanie, ale aj meno a štýl vinára, ktoré napovedia ako prebiehalo spracovanie vo vinárstve od selekcie hrozna až po plnenie do fliaš. Príroda sa dá ťažko oklamať. A ak sa o to niekto pokúša, v momente znižuje kvalitu a prirodzenosť výsledného vína. Víno Naše Vinohrady je zárukou kvalitného a šetrného spracovania hrozna vo vinohrade a vo vinici“, dopĺňa Miroslav Fondrk, spoluzakladateľ vinárstva Naše Vinohrady.

Odrody ktoré si zamilujete

Názvom vinárstva Naše Vinohrady deklarujú zakladatelia Martin Pomfy a Miroslav Fondrk vernosť vinohradom, Strekovskému vinohradníckemu kraju a hroznu z ich viníc. Od vinárstva Naše Vinohrady si môžete v obchodoch zakúpiť odrody ako Muškát Žltý, Chardonnay, Rizling Rýnsky, Frankovka modrá rosé, Cabernet Sauvignon Rosé a mimoriadne obľúbené odrody Devín a Dunaj. Slovenské novošlachtence Devín a Dunaj, sú typickými predstaviteľmi Strekovského vinohradníckeho regiónu.

