Novozámockí školáci sa učia šetriť prírodné zdroje

V rámci recyklácie sa zapojili do zbierania starých mobilov.

16. sep 2020 o 18:02 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Už niekoľko rokov sa Základná škola Nábrežná v Nových Zámkoch zapája do programu Recyklohry.

Ide o školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov.



Rovnako im má umožniť osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií.



Okrem toho pripravila súťaž „Starý mobil sem!“, ktorá trvá do 30. októbra. Jej podstatou je odovzdať staré mobily do zberu.



„Mobily môžu pomáhať liečiť ľudí alebo pri vzdelávaní. Obsahujú meď, zlato, striebro a lítium. To, čo z mobilov získame, nemusíme ťažiť v prírode,“ vysvetlila štvrtáčka Lucia.

