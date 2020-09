Koronavírus úraduje: Okres Nové Zámky sa ocitol v oranžovej zóne

Okres Nové Zámky označili za oranžovú zónu. V posledných dňoch v ňom pribudlo viacero prípadov ochorenia Covid-19.

11. sep 2020 o 17:07 TASR

BRATISLAVA. V súvislosti s pandémiou spôsobenou novým koronavírusom budú patriť na zoznam červených zón celý okres Bratislava a okresy Nitra, Michalovce, Tvrdošín a Stará Ľubovňa.

Nové Zámky v oranžovej zóne

Na zoznam oranžových okresov patria Malacky, Pezinok, Senec, Nové Zámky , Šaľa, Trenčín, Púchov, Považská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Sabinov, Prešov a Vranov nad Topľou.



V piatok 11. septembra o tom po rokovaní Pandemickej komisie vlády SR informoval minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO).



Na Slovensku vo štvrtok (10. 9.) pribudlo 186 nakazených novým koronavírusom, ich celkový počet tak stúpol na 5252. Laboratóriá otestovali 4266 vzoriek. V okrese Nové Zámky to bolo osem prípadov.



V prípade pôsobnosti RÚVZ v Nových Zámkoch a v Trnave ide zväčša o aktívne dohľadané kontakty potvrdených prípadov ochorenia COVID-19, RÚVZ Nové Zámky zaznamenal aj import zo zahraničia.



Na zoznam takzvaných červených krajín pribudne Česko. Študenti tiež majú nosiť rúška v škole minimálne do konca septembra. Medzi krajiny s nepriaznivou prognózou sa zaradia Rakúsko a Maďarsko. Novými menej rizikovými krajinami budú Švédsko, Bulharsko a Kanada.

Prídu ďalšie opatrenia?

Slovensko by mohlo tiež uzavrieť svoju hranicu s Ukrajinou. Po rokovaní Pandemickej komisie vlády SR to avizoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).



Opatrenie navrhne ústrednému krízovému štábu SR. Študenti tiež majú nosiť rúška v škole minimálne do konca septembra. Opatrenia sa dotknú aj hromadných podujatí.



Krajčí priblížil, že povinnosť nosiť rúška aj v školách u žiakov druhého stupňa, na stredných a vysokých školách by sa mala predĺžiť minimálne do konca septembra 2020. V školách na prvom stupni bude nosenie rúšok vysoko odporúčané.



Podmienky pre organizovanie hromadných podujatí sa majú na Slovensku od októbra opäť sprísniť. V exteriéri sa ich v zelených okresoch bude môcť zúčastniť najviac 200 ľudí, v interiéri 100.



V oranžových a červených okresoch budú môcť mať exteriérové podujatia 100 a interiérové 50 účastníkov. Takáto situácia má byť aj v hlavnom meste Bratislava. Účasť na svadbách sa má obmedziť na 30 ľudí.



Od stredy 16. septembra bude zakázané organizovať hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania a v ubytovacích zariadeniach, výnimkou sú svadby a posedenia po pohreboch. Sprísnia sa aj podmienky pre športové kempy.

