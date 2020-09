Derby susedov vyhral domáci Bešeňov

Šurany pri Dunaji nepochodili.

10. sep 2020 o 10:12 Roman Guliš

IV. LIGA JUHOVÝCHOD

5.kolo

Štúrovo – Šurany 4:2 (2:1)

Od začiatku sa hralo v dobrom tempe. Hostia boli kombinačnejší, domáci čakali na možnosť brejku. Tá sa im naskytla už v 5. minúte a Zvoncsár hlavou otvoril skóre. Hostia sa aj po inkasovanom góle snažili hrať svoju hru a ešte pred koncom prvej štvrťhodiny vyrovnali z pokutového kopu. Obraz hry sa ani po tomto góle nezmenil. V poslednej minúte prvého polčasu zahrávali domáci roh, na ktorý si nabehol Saláta a hlavou poslal svoj celok do vedenia. Gól do šatne hostí zlomil a po zmene strán mali už viac z hry domáci. Prišli aj góly a a po hodine hry bolo prakticky o zápase rozhodnuté. Hosťom sa podarilo ešte výsledok skorigovať, ale na víťazstve MŠO to nič nezmenilo.

 Góly: 5. Zvoncsár, 45. Saláta, 57. Tácsik, 61. Bábsky – 14. Kružlík (11 m), 76. Kuruc. R Švolík, ŽK: Tácsik – Procháczka, Pryimak, Yankov, Tvrdoň, 200 divákov.ŠTÚROVO: Prohászka – Varga, Saláta, E. Molnár, Zvoncsár, Tácsik (85. Szőcs), Kianek (80. Dibúz), P. Molnár, Ármai, Bábsky (63. Balog), Mánya (74. Pintér).ŠURANY: Cvik – Lontoš, Kružlík, Turan (61. Tvrdoň), Procháczka, Timoránsky, Vidiečan, Kečkéš (61. Kuruc), Pryimak, Turan, Yankov.