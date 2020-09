V okrese Nové Zámky našli rodinu z Iránu: Skrývala sa v bulharskom kamióne

Dvaja dospelí s dvoma deťmi prešli celou balkánskou trasou, kým sa dostali na Slovensko. Namierené mali do Nemecka.

9. sep 2020 o 11:11

ŠTÚROVO. Iránsku rodinu bez dokladov zadržali policajti priemyselnom parku v Štúrove.

Dvaja dospelí s dvoma malými deťmi sa nachádzali v bulharskom kamióne. Prešli celou balkánskou trasou, kým sa dostali na Slovensko. Ich cieľom bolo Nemecko.



Ako informovala polícia na sociálnej sieti, keďže cudzinci nevedeli preukázať svoju totožnosť ani oprávnenosť pobytu na našom území, policajti ich zobrali na oddelenie cudzineckej polície do Nových Zámkov.



Rodina už v minulosti žiadala o udelenie azylu v Rumunsku. Podľa zistení polície vycestovali z Iránu do Turecka, potom cez Grécko, Srbsko, Bosnu a Hercegovinu do Rumunska. V Rumunsku nastúpili do kamióna, ktorý ich doviezol na územie Slovenska.



Tu ich cestu do Nemecka ukončili policajti. Všetci cudzinci sa podrobili vyšetreniu na COVID-19. Na rozhodnutie o ich ďalšom osude si počkajú na Útvare policajného zaistenia pre cudzincov v Sečovciach.

