V Nitre umrelo dievča s koronavírusom, infikovaní pribudli aj v okrese Nové Zámky

Na Slovensku pribudlo 161 nových prípadov infikovaných koronavírusom. Medzi nimi aj tri z okresu Nové Zámky.

9. sep 2020 o 10:55 Anton Hrachovský

BRATISLAVA. Testy v utorok odhalili koronavírus u 161 ľudí. Národné centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe covid-19.nczisk.sk.

Od prepuknutia ochorenia COVID-19 sa tak na Slovensku nakazilo už 4 888 osôb. V utorok urobili laboratóriá 5 309 testov, spolu otestovali už takmer 366-tisíc vzoriek.



Vyliečilo sa ďalších 34 pacientov. Koronavírus zatiaľ na Slovensku prekonalo 2 947 ľudí.

Umrelo 16-ročné dievča

V stredu doobeda informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí o úmrtí 16-ročného dievčaťa na koronavírus. Išlo podľa neho o dievča, ktoré malo aj závažnú základnú diagnózu a malo aj vysoký stupeň obezity. To je v prípade koronavírusu podľa ministra vysoký rizikový faktor u pacienta s COVID-19.

Prípad potvrdila aj samotná nemocnica. "Môžeme potvrdiť, že sme počas víkendu prijali na Kliniku detí a dorastu polymorbídnu pacientku so závažnými chronickými ochoreniami, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19 a následne preložená na Infekčnú kliniku, kde zomrela.



Presnú príčinu úmrtia bude možné určiť až po pitve zosnulej," informovala

hovorkyňa Fakultnej nemocnice v Nitre Tatiana Kubinec.

Okres Nové Zámky s ďalšou trojicou

Zo 161 nových prípadov sa tri vyskytli v okrese Nové Zámky. Doposiaľ bolo teda zaznamenaných 83 prípadov z okresu Nové Zámky.



Najviac pozitívne testovaných bolo vyšetrených v okresoch Bratislavy, a to 44. Nasleduje okres Tvrdošín so 17 prípadmi, okres Prešov s deviatimi prípadmi a okres Nitra s ôsmimi prípadmi.



Po sedem infikovaných odhalili testy v okresoch Stará Ľubovňa a Žilina, po piatich v okresoch Malacky, Michalovce, Senec a Trenčín. Štyroch nakazených testy odhalili v okresoch Komárno, Pezinok a Trnava.



Okrem okresu Nové Zámky mali troch nakazených aj v okresoch Galanta, Košice, Prievidza a Snina, po dvoch v okresoch Dunajská Streda, Poprad a Šaľa a po jednom v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Gelnica, Hlohovec, Ilava, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Rimavská Sobota, Sabinov, Skalica, Sobrance a Svidník. Je medzi nimi

78 žien a 83 mužov, sú vo veku od 2 do 89 rokov.



Ako uviedlo Ministerstvo zdravotníctva SR na svojej webovej stránke, v nemocniciach je s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň hospitalizovaných 131 ľudí, z nich potvrdené ochorenie má 98 pacientov.



Na JIS je 17 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje sedem pacientov. Počet aktívnych prípadov na Slovensku je aktuálne 1 904.

