Muzikant Oliver Kucharovič: Zámky sa za posledné roky v kultúre dosť posunuli

Zaumienil si ukázať, že aj jediný muzikant na pódiu dokáže zaujať. Mladý hudobník prichádza so svojím prvým sólovým projektom. Pri tej príležitosti zhodnotil aj kultúrne dianie v Nových Zámkoch.

2. sep 2020 o 10:58 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Hudobník Oliver Kucharovič vydal svoje prvé sólové EP Memories. V septembri ho odprezentuje na Slovensku aj v Čechách. Na nahrávkach muzikanta z Nových Zámkov znie len basa.

„EP-čko Memories sa tvorilo rok a pol, je na ňom kus mňa,“ začal svoje rozprávanie Oliver Kucharovič, ktorý počas svojho muzikantského života stihol zahviezdiť hneď v niekoľkých kapelách.

Turné s nádychom nostalgie

Po večeroch mu doma svojpomocne vznikali skladby, ktoré sa napokon sformovali do prvého EP-čka. To uzrie svetlo sveta už o pár týždňov a nasledovať ho bude turné, na ktorom ho chce predstaviť širšej verejnosti.



Na pódiu sa bude prezentovať sám s basgitarou, na pomoc si vezme len looper, pedále, ktoré sa mu postarajú o rôznorodé zvuky a sampler.



Keďže počas koncertov chce aj pokrstiť svoj debut, do jednotlivých miest si prizval aj blízkych ľudí, ktorí ho budú v niektorých skladbách doprevádzať či už spevom alebo hrou na nástroj. Koncerty odohrá v Nových Zámkoch, Trnave, Bratislave a v Brne. Tieto lokality si nevybral náhodou. Ku každému z miest sa mu viažu iné spomienky a etapy života. Dátumy jednotlivých koncertov nájdete na jeho Facebooku či Instagrame.



„Verím, že toto mini turné bude len akýsi začiatok. Na EP-čku som sa snažil hlavne o minimalizmus, môžete na ňom počuť aranže štyroch mojich skladieb a jedného jazzového štandardu. Všetko som si nahrával sám iba pomocou basy a loopra. O master sa mi postaral Peter Garaj. Všetko bude dostupné okrem fyzických kópií aj na Spotify a neskôr aj na mojom Youtube kanáli,“ vysvetľuje Oliver tvorivý proces svojej prvotiny.



„EP sa tvorilo rok a pol, pre hudobníka je to dosť dlhý čas. Dúfam, že som sa odvtedy posunul v živote aj v hudbe, preto tie skladby už aj naživo budú znieť trocha inak než na nahrávke. Každopádne ide o jazz fusion, ktorý bude, verím, príjemný na počúvanie hoc aj popri práci či v pohodlí domova.“



Na videu: Oliver Kucharovič začína aj sólovú dráhu.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/nKNy1xRSFDc

Mladý muzikant strávil časť svojho života v Brne, kde študoval, a tiež v Bratislave, kde aktuálne býva.

Nové Zámky z pohľadu kultúry

S Oliverom, ktorý je v ´civilnom´ živote informatik, sme sa stretli po jeho piatkovom koncerte v rámci podujatí Klubová noc pod hviezdami v areáli astrokabinetu. Okrem iného nás zaujímalo, ako vidí úroveň kultúry v Nových Zámkoch.

Aké podmienky majú mladí muzikanti v Nových Zámkoch? Aké tu majú možnosti presadiť sa na scéne?



Je to náročnejšie, než vo väčšom meste. Je to dlhý proces, kým sa človek dostane do povedomia. Je tu menej hudobných klubov, kde sa vie muzikant odprezentovať. Treba skúšať najprv lokálne možnosti, kde hrať a následne skúšať aj okolité mestá. Menšie mesto je tak trochu vyčerpateľný zdroj hudobníkov, s ktorými bude hrať. Každý hudobník sa totiž zlepšuje, keď hrá s ďalším hudobníkom.



Je niečo, čo muzikantom v malých mestách chýba?



Pokiaľ ide napríklad o jazz, tak v malom meste chýbajú jam sessions. To je veľmi dôležité. Stretnú sa tam hudobníci, ktorí nejakou formou začnú spolu improvizovať a komunikovať, sú na pódiu a hrajú pred ľuďmi. Stretávajú sa tam hudobníci, často študenti hudobných škôl, ale aj obyčajní ľudia, ktorí majú radi danú hudbu. Takto si hudobníci nájdu ľudí, s ktorými si sadnú, po hudobnej ale aj ľudskej stránke. A často si tak nájdu aj kapelu. Aj ja som si takto v Brne našiel svoju kapelu. Na jam session som stretol bubeníka, s ktorým hrám v dvoch kapelách. Na jazzovom workshope som zase stretol gitaristu, s ktorým som dlho hrával.



Ako hodnotíš kultúru v Nových Zámkoch?



Myslím si, že rastie. Veľmi k tomu prispievajú Libor Ondrejčík a Denisa Felixová. Veľmi sa teším, že sa nám podarilo získať titul slovenského Mesta kultúry. Páči sa mi, že sem začínajú chodiť aj väčšie hviezdy a veľmi kvalitní interpreti. Napríklad príde sem Dan Bárta a Illustratosphere, čo je vynikajúca hudba s hudobníkmi svetovej úrovne.



Dokážu to Novozámčania oceniť?



Myslím si, že áno.



Ľudia zvyknú často hovoriť, že v Nových Zámkoch zdochol pes...



Keď sa na to bude každý takto pozerať, tak to bude tak vidieť. Treba preto niečo robiť. Keď sa bude preto niečo robiť a budú si to ľudia všímať, nebudú mať takýto názor. Samozrejme, nedá sa to porovnávať s Bratislavou alebo s Brnom. No ľudia, ktorí tu majú na starosti kultúru, sa snažia.



Treba si to len všímať, sledovať tie správne stránky na sociálnych sieťach a pôjde to. Každý si tu vie niečo nájsť. Za posledné roky sa Zámky v oblasti kultúry c Je to veľký rozdiel, keď porovnám časy, keď som nastúpil na vysokú školu v Brne a keď som ju ukončil.



Nebojíš sa toho, že po skončení Vzdušných Zámkov sa v oblasti kultúry vrátime do akýchsi starých koľají?



Toho sa bojím. Podujatí asi ubudne. Chcel by som aj ja zase prísť zahrať. Či už sám alebo s celým mojím kvartetom. Bol by som rád, keby aj ostatní hudobníci, ktorí zo Zámkov odišli, prišli naše mesto podporiť.



Veľmi dobré je, že sa konajú podujatia v astrokabinete. Ľudia tam chodia vďaka tomu, že organizátori chcú doniesť lokálnych hudobníkov a koná sa to pravidelne. Je pravda, že ľudia napríklad nie sú zvyknutí na jazz, ktorí som hral aj ja. Takže interakcie publika sú trochu iné. Ale je možné, že ľudia na to zatiaľ len nie sú zvyknutí.



Z pohľadu kvalitnej hudby je úplne bombové, že sa v Zámkoch robí Jazz Blues Jamboree. Keby sa ešte vybaví niečo na Vianoce, čo možno aj je, len o tom nevieme, tak tu už bude zase dosť akcií, na ktoré sa dá tešiť. Ak by ľudia išli na každú jednu z nich, tak majú podľa mňa čo robiť. Aj po iné roky, nielen teraz, keď sme Vzdušnými Zámkami.



Ako vnímajú ľudia v iných mestách Nové Zámky z hľadiska hudobnej scény?



Na muzikantskej mape nie sú Zámky veľmi zaznačené. Ako hudobníci sa navzájom registrujeme. Ale som prekvapený, že napríklad v Brne každý vie, kde sú Nové Zámky.

Na videu: Oliver Kucharovič so svojím projektom OKQ – Oliver Kucharovič Quartet na podujatí Kamenka Open 2020 v Brne.