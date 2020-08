Novozámocká radnica obdaruje seniorov a jubilantov

Mesto aj tento rok obdaruje 80 a 90-ročných jubilantov, rovnako ako seniorov nad 84 rokov.

27. aug 2020 o 11:39 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Radnica vydala oznam, v ktorom vyzýva obyvateľov, aby jej doručili súhlas so zaslaním pozvánky.

Prístup k najnovším videám

Oslava jubilantov sa odohrá 3. októbra 2020 o 10:00 v historickej cisársko – kráľovskej jazdiarni. Táto výzva sa týka občanov, ktorí sa narodili v rokoch 1930 a 1940, čiže v roku 2020 oslávili alebo oslávia okrúhle životné jubileum. Termín nahlásenia záujmu je do 25. septembra 2020.



V rámci vianočnej výzvy dostanú pred vianočnými sviatkami darček 80-roční a starší Novozámčania. Darčekové tašky doručia zamestnanci radnice v priebehu novembra a decembra na adresu trvalého pobytu seniorov. Táto výzva sa týka občanov vo veku 80 rokov a starších (narodení do roku 1940, vrátane). Termín nahlásenia súhlasu je do 30. októbra 2020.



V oboch prípadoch je treba nahlásiť súhlas so zaslaním pozvánky na MsÚ Nové Zámky na I. poschodí – referáte sociálnych vecí alebo telefonicky na tel. čísle: 035/6400225, 035/6921741, prípadne elektronickou formou na adrese adriana.rozsnyoova@novezamky.sk

Článok pokračuje pod video reklamou

Prihlásiť sa na odber videí