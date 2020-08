Nový prednosta nechce, aby občania videli v úrade nepriateľa, ale partnera

Novým prednostom Okresného úradu Nové Zámky je už vyše mesiaca Ladislav Hamran.

27. aug 2020 o 11:05 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Vláda vymenovala v júli 53 nových prednostov okresných úradov (OÚ) po celom Slovensku. Zároveň odvolala tých dovtedajších. Ľudí na post prednostov vyberalo OĽaNO.

Okresný úrad v Nových Zámkoch tak má už vyše mesiac nového prednostu. Od 16. júla 2020 sa ním stal Ladislav Hamran. Vo funkcii nahradil Bertalana Bónu z Most-Híd.



Časť verejnosti nominácie kritizovala, premiér Matovič ju vyzval, aby nominantov pripomienkovala. Nazval to „verejnou lustráciou“. Po nominácií sa ozývali aj hlasy, že nominanti na prednostov sú neznámou a nie sú zverejnené ani ich životopisy.



Ladislav Hamran sa narodil v Hurbanove, od roku 2005 žije v Nových Zámkoch. Po gymnáziu v Komárne absolvoval vojenčinu a následne nastúpil na políciu v Komárne. Externe študoval podnikový manažment na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. V oblasti bezpečnostných zložiek sa pohyboval až kým sa nedávno presunul na post šéfa OÚ Nové Zámky.



S akou víziou, resp. cieľom vstupujete do úradu?



Páčila sa mi vízia, že ľudia ako ja, ktorí oficiálne neboli straníkmi, dostali šancu uchádzať sa o tento post. Zvažoval som, či sa prihlásim do výberového konania, ale nakoniec som sa rozhodol. Páči sa mi, že sa stavia na odbornú úroveň a verím, že som ju po rôznych výberových procesoch splnil.



Prichádzam ako nestranný kandidát, i keď som nominant hnutia OĽANO. Chcem sa vyslovene zameriavať na odbornú úroveň v riadiacich procesoch tak, aby som naplnil mandát a dôveru, ktorú mi minister vnútra a vláda SR dali.



Môžete čitateľom trochu priblížiť systém fungovania okresného úradu?



Po reforme ESO v roku 2013 stratili okresné úrady právnu subjektivitu. Nie sme ani rozpočtová organizácia. Okresný úrad je svojím spôsobom systém miestnej štátnej správy, pod jeho pôsobnosť spadajú odbory, ktoré boli pod okresný úrad pričlenené spomínanou reformou. Sú však riadené ústrednými orgánmi štátnej správy.



Napríklad Odbor starostlivosti o životné prostredie je metodicky aj odborne riadený Ministerstvom životného prostredia, Živnostenský odbor zase riadi Ministerstvo vnútra a tak ďalej.



Za rozhodnutia týchto odborov sú plne zodpovedný vedúci na čele týchto odborov. Podľa smernice nemá prednosta právo vstupovať do týchto rozhodnutí. Jednotlivé odbory fungujú samostatne, pokiaľ legislatíva v budúcnosti neurčí inak.



Sú oblasti fungovania OÚ, o ktorých už teraz viete predstaviť, že by mohli fungovať lepšie? Dali ste si spraviť audit?



Už pri kandidatúre som mal nejaké vedomosti o fungovaní úradu. Ale samozrejme, vždy spoznáte to fungovanie až po nastúpení do funkcie a keď prídete do kontaktu s realitou úradu.



Snažím sa s vedúcimi odborov i zamestnancami čo najviac komunikovať. Chcem vidieť ako procesy fungujú. Stále som teda ešte vo fáze monitoringu. Úprimne povedané, odborne sa nemôžem rovnať s vedúcim niektorého odboru, ktorý svoju prácu robí už roky. Chcem, aby svoje záležitosti so mnou prebrali, ale v konečnom dôsledku nie ja prijímam rozhodnutia. Je to všetko na ich triku. Pod svoje rozhodnutia sa podpisujú a tým pádom berú na seba aj zodpovednosť.



Pristúpite aj k personálnym zmenám na jednotlivých odboroch?



Prednostov nominovala vláda. No v prípade vedúcich odborov a ďalších zamestnancov sa prihliada vyslovene na ich odbornú úroveň, bez nejakého kádrovania. Hneď po nástupe do funkcie som sa snažil ukľudniť zamestnancov, že som sem neprišiel robiť celoplošné čistky.



Môžem povedať, že vedúci pracovníci na OÚ v Nových Zámkoch sú dlhoroční pracovníci. dlhoroční pracovníci. Smerodajná bude pre mňa ich odborná úroveň, manažérske zručnosti a ich činnosť v súlade so zákonom. Netvrdím však, že všetko funguje tak, ako by som si predstavoval a budem sa snažiť tieto procesy meniť.



Ako bude vyzerať vaša komunikácia so zamestnancami a obyvateľmi?



Dôležitá je pre mňa aj spätná väzba od zamestnancov. V dohľadnom čase pre nich pripravujem anonymný dotazník, aby som zistil, čo možno zlepšiť. Chcem, aby každá pošta, ktorá na úrad príde, prešla mojimi rukami. Aby som vnímal, aké podnety a požiadavky od občanov prichádzajú.



Práve občanov by som rád do procesu optimalizácie úradu zapojil. Kľudne sa na mňa môžu obrátiť s podnetmi, ak majú pocit, že sa im udiala neprávosť, prípadne, že ich požiadavky neboli vybavené v súlade so zákonom. Ľudia mi môžu posielať svoje opodstatnené podnety na mail ladislav.hamran@minv.sk. Ja sa potom budem pýtať, ako, prečo bol ten-ktorý podnet vybavený tak či onak.



Možno nie všetky podnety budú relevantné a samozrejme nechcem dovoliť, aby sa to zvrtlo na urážky zamestnancov, ktorí si to nezaslúžia. No minimálne sa na to budem na úrade dopytovať. Nechcem, aby občania videli v okresnom úrade nepriateľa, ale partnera, ktorý im pomôže tak, ako sa na 21. storočie patrí.



Plánujete aj intenzívnejšiu spoluprácu s mestom? Resp. s inými štátnymi inštitúciami?



Mojim cieľom je vstúpiť do komunikácie so starostami a primátormi. Komunikoval som už s Mestským úradom Nové Zámky, chystám sa do Štúrova i Šurian. Spolupracovať ale chcem aj so starostami obcí. Naša spolupráca musí byť plodná, sme na ňu odsúdení. Mali by sme sa vedieť zladiť, ale vždy v prospech občana a v medziach zákona.



Nechcem, aby nastala situácia, že vznikne nejaký triviálny problém a nebude ho možné vyriešiť kvôli slabej komunikácii. Ak bude niečo trvať kvôli okresnému úradu, budem sa pýtať, kde je problém.



Súčasťou OÚ je aj Odbor starostlivosti o životné prostredie. V roku 2019 došlo na Sihoti k výrubu vyše sto stromov, čo bol podľa ochranárov veľký zásah do biotopu, zmizli aj desiatky pôvodných drevín, o ktorých povolenie na výrub nehovorilo. Ako chcete takýmto situáciám zabrániť?



Pokiaľ viem, OÚ nebol účastníkom konania. Rozhodnutie o výrube v intraviláne obce vydáva mesto. Mala by to riešiť Slovenská inšpekcia životného prostredia. Nemáme však spätnú väzbu, že s akým výsledkom, nevieme ani, či je vyšetrovanie ukončené.



Môžem ubezpečiť, že pokiaľ dôjde k nejakým nesúladom, OÚ bude vždy postupovať v súlade so zákonom. To môžem zodpovedne prehlásiť. Moje rozhodnutia budú vždy slobodné. Kto nebude postupovať v súlade so zákonom, bude tu mať dvere zatvorené.

