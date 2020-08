Traja ešte neprehrali.

Mužla i Bánov presvedčivo vonku.

27. aug 2020 o 9:20 Roman Guliš

3.kolo

Okoličná n/O. – Svodín 4:2 (2:1)

Domáci šli rýchlo do vedenia a keď pridal po necelej polhodine Szilágyi z penalty ich druhý gól, zdalo sa, že sa domáci upokoja. Opak bol však pravdou a po troch minútach strelili hostia kontaktný gól a tak sa išlo aj do kabín. Hneď po prestávke mali hostia veľkú šancu na vyrovnanie, ale zostalo iba pri nej. Nedáš – dostaneš sa opäť potvrdilo a Filko natiahol náskok svojho celku opäť na dvojgólový. História sa však opkaovala a hostia sa po druhýkrát v zápase priblížili na rozdiel jediného gólu. Domácich definitívne upokojila hlavička Jokela šesť minút pred koncom.

 Góly: 3. Farkas, 29. Szilágyi (11 m), 49. Filko, 84. Jokel – 32. Rób. Kovács, 51. Szombat. R Kiš, 250 divákov.

OKOLIČNÁ: Fél – Inczédi (90. Olláry), Csonka, Uzola, Szilágyi (82. Turza), Meleg, Halász, Jokel, Farkas (67. Rigó), Csinger, Filko. SVODÍN: Vadkerti – Pirtyák, Dobai, Szombat, Keil (88. D. Kanyicska), Rom. Kovács, Rób. Kovács, A. Kanyicska, Molnár, Palúk, Barna