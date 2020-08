Býci z Nových Zámkov vstúpili do prípravy vysokou výhrou

Hokejisti Nových Zámkov odohrali prvý z prípravných zápasov pred sezónou 2020/2021.

26. aug 2020 o 10:24 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Hokejisti HC Nové Zámky privítali na domácom ľade v úvodnom zápase prípravy hráčov z prvoligových Topoľčian.

Novozámčania nastúpili na prvý zápas sezóny 2020/2021 bez viacerých opôr, no zato so všetkými piatimi Fínmi i Kanaďanom v zostave. Vstup do duelu mali lepší Topoľčanci. Vedenia sa ujali už v prvej minúte, keď sa zblízka z ľavej strany presadil Jurák. Domácim sa podarilo rýchlo odpovedať vďaka Slávikovmu dôrazu. Šance Hämäläinena a Embricha ostali nevyužité. Po góle volala aj Rogoňova príležitosť, keď sa mu priamo pred brankárom ocitol puk na hokejke. Do konca úvodného dejstva sa "býkom" podarilo otočiť skóre, úspešným strelcom bol center tretieho útoku Seppänen.

V druhej tretine domáci zatlačili hostí, v sľubnej pozícii sa ocitol Embrich ale hlavne St-Cyr, ktorý dobre mieril na pravý vinkel. Gólman hostí však tlaku odolal a poradil si aj s Drtinovým príklepom. V 27. minúte potrestal zaváhanie brankára Topoľčian dôrazný St-Cyr, ktorý tak strelil svoj premiérový gól na európskom kontinente.



V druhej polovici stretnutia dostal v domácej bráne príležitosť Kožiak. O niekoľko okamihov sa na topoľčiansku bránu rútili Väyrynen so Štrauchom, fínsky útočník zvolil strelu, ale Halo bol pozorný. Z nasledujúceho útoku Novozámčanov však už zapršalo, keď na dvakrát prekonal brankára Hala Embrich. V 34. minúte sa dostali k slovu aj hostia. Na útočnej modrej sa k puku dostal Kluka a bekhendovým blafákom znížil. Odpoveď nenechala na seba dlho čakať. Nemec pekne vysunul Hämäläinena a ten švihom prestrelil hosťujúceho gólmana. O niekoľko sekúnd zvýšil vedenie Býkov na 6:2 Zahradník.

V tretej tretine nevyužili Zámčania dve presilové hry, vrátane minútovej výhody o dvoch hráčov. Až v ďalšej presilovke pridal siedmy gól kapitán Rogoň. Gól však už nepadol a domáci si tak v novej sezóne pripísali prvé víťazstvo.

HC Nové Zámky - HC Topoľčany 7:2 (2:1, 4:1, 1:0)

Góly: 3. Slávik (Ondrušek), 19. Seppänen (Fábry), 27. St-Cyr, 33. Embrich (Rogoň), 35. Hämäläinen (Nemec, Chatrnúch), 35. Zahradník (Rogoň, Embrich), 54. Rogoň (Embrich) – 1. Jurák (Novák), 34. Kluka (Smolka, Tomčák)

Vylúčenia: 2:8. Presilovky: 1:0. Oslabenia: 0:0.

Zostavy

HC Nové Zámky:

Lackovič (31. Kožiak) - Drtina, Ordzovenský, Holenda, Chatrnúch, Västilä, Šeliga - Štrauch, Nemec, Väyrynen - Zahradník, Embrich, Rogoň - Fábry, Seppänen, Hämäläinen - Slávik, St-Cyr, Ondrušek

HC Topoľčany:

Halo (35. Romančík) – Vyskoč, A. Gergel, Novák, Račko, Klepanec, Škápik, Túma, Bulák – Kalináč, Korbel, D. Gergel, Jurák, Kluka, Smolka, Tomčák, Hvizdoš, Laššo, Danišovský, Martiška, Kováč

