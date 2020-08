Víťazstvo a postup FC Union v pohári.

Úspešný vstup Novozámčaniek do novej súťažnej sezóny.

25. aug 2020 o 17:50 Roman Guliš

SLOVENSKÝ POHÁR - ženy

FC Union Nové Zámky – ŠK 2011 Pečeňady 4:3 (2:2)

Pekná návštava na Sihoti mohla za horúčavy sledovať veľmi zaujímavé a kvalitné stretnutie.Hneď na úvod mala domáca brankára nemalé problémy s centrovanou loptou z ľavej strany, keď lopta len tak-tak, že neskončila v sieti. V 10. minúte už Pečeňady využili chybu domácej obrany a Vargovou sa ujali vedenia.

Novozámčanky inkasovaný gól nevyviedol a o dve minúty skončila opakovaná Vraukóovej strela pri vzdialenejšej žrdi – 1:1. Union kul železo za horúca a v 16. minúte už viedol, keď lopta našla pred bránou osamotenú Cerovskú, pre ktorú nebol problém skórovať. O desať minút sa musela červenať domáca brankárka, ktorá pustila za svoj chrbát ľahkú loptu. Do polčasového hvizdu sa na výsledku 2:2 nič nezmenilo.Pre divákov atraktívny futbal pokračoval aj po prestávke. Domáce povzbudzovala časť hokejového fanklubu, pričom aj hosťujúcich fanúšikov bolo počuť. Po hodine hry zúžitkovala Porubská peknú prihrávku od Cerovskej a Union opäť viedol. Trvalo to však iba desať minút a hosťujúci celok zrovnal stav na 3:3.

Ani tento stav však netrval dlho, keď o dve minúty rozhodla peknou strelou Lilla Nagy o víťazstve Novozámčaniek a ich postupe do ďalšieho kola Slovenského pohára.

 Góly: 12. Vraukóová, 16. Cerovská, 60. Porubská, 72. Nagy – 10. Vargová, 26. Jankechová, 70. Práznovská

R Mlinkovics, 150 divákov.

FC UNION: Egri – Czuczorová (28. Mikulcová, 90. Hatyina)), Hozzánková, Vraukóová, Papp, Nagy, Cerovská, Horňáková,Porubská, Nagyová, Sučová (85. Lamačková).