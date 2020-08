Oslobodenie pevnosti v Nových Zámkoch oslavovali v celej Európe

Novozámčania oslávili 335. výročie oslobodenia svojho mesta spod osmanskej nadvlády.

26. aug 2020 o 12:11 Helena Rusnáková

NOVÉ ZÁMKY. Pri pomníku oslobodenia, ktorý sa nachádza v areáli ZŠ G.Czuczora v Nových Zámkoch, sa každoročne konajú oslavy výročia oslobodenia Nových Zámkov spod osmanskej nadvlády. Pomník bol postavený pri príležitosti 250. výročia tohto významného míľnika.

Na podujatí nechýbali okrem predstaviteľov radnice a mestského parlamentu ani riaditelia novozámockých materských a stredných škôl. Za Múzeum Jána Thaina v Nových zámkoch položil veniec historik Pavol Rusnák.

Z histórie mesta

Turecké vojsko vtiahlo do hradu 26. septembra 1663 a malo ho vo svojej moci do 19. augusta 1685. Dobytie Nových Zámkov otvorilo Turkom cestu na západné Slovensko a na Moravu.



Pod Nové Zámky prišli, hoci so značným oneskorením, aj Tatári na čele so synom tatárskeho chána Achmeda Gereja. Turecké pramene sa zmieňovali asi o 150-tisíc mužoch, v skutočnosti ich bolo len 10 – 15 tisíc.



Vyzbrojení boli sečnými zbraňami a kopijami. Správanie sa Tatárov na našom území, vrátane vypisovania listov krymskému chánovi, nasvedčovalo tomu, že osmanské velenie má v pláne zničiť zázemie nepriateľa, vyvolať chaos a získať nových daňových poplatníkov.



V Nových Zámkoch zriadili Turci stredisko svojej veľkej provincie – ejáletu, ktorému podriadili viac ako sto dedín a mestečiek.

Medzinárodná oslobodzovacia armáda

Udalosti z roku 1663 sa stali častou témou ľudových povestí a príbehov. V čase najväčšieho ohrozenia mnohí obyvatelia poskytli cudzím ľuďom ochranu, pomoc a prístrešie.



Po nevydarenom dobývaní Viedne roku 1683 cisár Leopold a poľský kráľ Ján Sobieski prostredníctvom pápeža Inocenta XI. uzavreli s Benátskou republikou takzvanú Svätú ligu proti Turkom a vyzvali ostatných panovníkov, aby sa k nim pripojili.



Cisár Leopold zorganizoval veľkú medzinárodnú armádu pod vedením kniežaťa Karola Lotrinského. Jeho úlohou bolo dobyť späť Nové Zámky a tým začal oslobodenie Uhorska spod nadvlády Osmanskej ríše.

Oslavy v celej Európe

Prvá etapa dobýjania mesta sa začala 8. júla 1685. V boji proti Turkom knieža Lotrinský pokračoval do 7. augusta. Vtedy so svojou armádou vytiahol smerom na Ostrihom, aby zadržal časť tureckej armády, ktorá tiahla na Nové Zámky.



Dobýjanie mesta bolo zverené kniežaťu Capparovi. So svojimi generálmi sa dohodol,že pevnosť, ktorá už bola poškodená delostreľbou, dobyje útokom.

Vtedy prišla správa, že Karol Lotrinský porazil turecké vojsko pri Ostrihome a ponáhľa sa so svojimi vojakmi späť do Nových Zámkov pomôcť pri dobýjaní pevnosti.



Útok na mesto sa začal 19. augusta 1685. Ako prví v ňom vztýčili cisársku vlajku barón d´Asti a plukovník Kulch. Opätovné dobytie Nových Zámkov oslavovali v celej Európe.

