Časť Andovskej ulice je hotová, rekonštrukčné práce v Zámkoch pokračujú

Ďalšie úseky druhej etapy rekonštrukcie novozámockých ciest sú hotové. Kam sa presunú robotníci tento týždeň?

25. aug 2020 o 11:01 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. V Nových Zámkoch pokračuje druhá etapa obnovy ciest. Nový asfalt už má časť Andovskej ulice a to až po križovatku s Ulicou Svornosti.



Práce pokračujú na Cintorínskej ulici. Asfaltovanie čaká tento týždeň aj Žerotínovu baštu, po ktorej sa robotníci presunú na Hradnú ulicu.



Po oprave plynovodov na Petőfiho ulici a v jej okolí sa začnú práce na rekonštrukcii ciest od ZŠ. A. Bernoláka a ZŠ G. Czuczora smerom na Petőfiho až po kruhový objazd pri nemocnici.



"Všetky ulice zahrnuté do druhej etapy obnovy povrchu miestnych komunikácií plánuje mesto ukončiť najneskôr do konca prvého septembrového týždňa, následne začne mesto realizovať cyklotrasu od železničnej stanice smerom do centra," informovala radnica na svojom webe.